‎مطارات تدشن مبادرة المراكز الإعلامية والانطلاقة من مطار المؤسس

افتتحت شركة المطارات القابضة المركز الإعلامي للصالة رقم 1 بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بهدف تسهيل عمل وسائل الإعلام المحلية والدولية، والتعريف بالخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين والحجاج.

الأعمال في وسط المدينة

يتمحور عمل المركز حول تقديم خدمات مساندة لوسائل الإعلام من معلومات وأرقام يومية عن أنشطة الحج والخدمات المقدمة لها في المطار، كما يراقب داخل مباني المطار محتوى الوسائط المنشورة حول أنشطة المطار على مدار الساعة.، سبعة ايام في الاسبوع.

كما أطلق المركز الإعلامي مركزًا إعلاميًا افتراضيًا يوفر من خلاله للإعلاميين إمكانية تسجيل وتنزيل المواد الإعلامية بمختلف الحقائق والصور ومقاطع الفيديو التي يتم تحديثها يوميًا.

تقوية العلاقات

ويعزز إطلاق هذا المركز العلاقة بين المطار والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى نشر ثقافة التوعية والتثقيف عبر وسائل إعلام المسافرين والمعتمرين والمعتمرين والمعتمرين والمعتمرين. أصدرت دائرة العلاقات العامة والإعلام 982 تصريحًا لدخول وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ؛ وذلك لتغطية مرحلة وصول الحجاج لموسم حج هذا العام.

يشار إلى أن مطار الملك عبد العزيز سيفتتح مركزًا إعلاميًا دائمًا في مجمع قاعات الحج والعمرة لتغطية موسم الحج والعمرة وسيوفر التوثيق الإعلامي لجميع الأنشطة داخل المطار، وكذلك السماح لممثلي وسائل الإعلام بالتنسيق مع وكالات إعلامية. الراغبين في إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام والبرامج داخل صالات المطارات.