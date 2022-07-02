مطارات سعودية تفشل في أول أيام الإجازة بتكدس الأمتعة والمسافرين

فشل مطاري الرياض والدمام في اليوم الأول من العطلة ومع بدء موسم الحج وسط تساؤلات حول دور الجهات المسؤولة في هيئة الطيران وشركة المطار لحل هذه الأزمة وتجنب تكرارها.

ضعف في التحضير

أفادت تقارير أن مطار الملك فهد الدولي بالدمام شهد ضعفًا واضحًا في الاستعدادات الموسمية لمشغل المناولة الأرضية، وحالة من ازدحام أمتعة الركاب، وسط عدم توفير العدد الكافي من العمال والموظفين المؤهلين، على الرغم من التأكيدات بشأن استعدادات المطار لموسم أعياد الميلاد وموسم الأعياد. الازدحام المتوقع.

مطار الملك خالد

وفي مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لم يكن المشهد أقل ضجيجًا حيث تكدس المسافرون وأمتعتهم في المطار في مشهد أكد المعلقون أنه لا يتماشى مع المرحلة الحالية في المملكة من التطور والمبادرات. مناسك الحج.

يعلق المطار

وتعليقا على ازدحام المسافرين أكد مطار الملك خالد الدولي بالرياض أنه تم تقديم خدمات لأكثر من 87 ألف مسافر وارد ومغادر خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتزامن مع بدء موسم الصيف، عبر جميع القاعات بالمطار دون إلغاء أي رحلة. تسهيل إجراءات السفر، بما في ذلك دخول صالة كبار الشخصيات للمسافرين فقط، والتحقق من أن الأمتعة متوافقة مع الوزن المسموح به على التذكرة وإصدار بطاقة الصعود إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق شركة الطيران الخاصة قبل الوصول إلى المطار.

لجنة تحقيق عاجل

طالب المسافرون والمعلقون بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب تراكم الركاب والأمتعة في الساعات القليلة الماضية، والتحقيق في ما حدث، وتحديد الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية والمعالجات الفنية للحفاظ على جودة الخدمات. المقدمة للمسافرين والحجاج.

وتساءل المسافرون أن الغريب أن أزمة الاكتظاظ حدثت في شهر رمضان المبارك، وتم تشكيل لجنة طوارئ لمنع تكرار مثل هذا المشهد، لكنها الآن تعود في فصل الصيف، مصرين على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية. . حلول ومراقبة شركة المطارات والطيران المدني القابضة لدورها في هذا الأمر.

وأضافوا أنهم ينتظرون تدخل وزارة النقل والجهات الرقابية للتدخل وإنهاء ما وصفوه بـ “الفوضى” التي تحدث في بعض المطارات، خاصة أنها تعطي صورة سلبية عن جهود المملكة وجهودها الكبيرة. الخطوات التي يتم تنفيذها في إطار رؤية 2030.