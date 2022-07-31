مطار البحر الأحمر يبشر بحقبة جديدة من السياحة 

قال موقع بلولوب البريطاني إن مطار البحر الأحمر الدولي يبشر ببداية حقبة جديدة من السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية حيث يبعد مسافة خمس ساعات بالسيارة عن أقرب المطارات الدولية الرئيسية الحالية في جدة أو المدينة المنورة وأكثر من ذلك. أقرب المطارات الدولية الإقليمية في ينبع أو العلا، مما يجلب الضيوف المحليين والدوليين إلى بوابات هذه الوجهة السياحية العالمية الجديدة.

يقع المطار على بعد حوالي 20 كيلومترًا من البحيرات الساحلية والجزر التي تعد موطنًا لأشجار المانغروف والشعاب المرجانية القيمة.

الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع

ستستقبل المرحلة الأولى من مشروع رؤية السعودية 2030 ضيوفها الأوائل في أوائل العام المقبل، ومصممو المطار عازمون على جعل تجربة الركاب فريدة من نوعها.

يعد مطار البحر الأحمر الدولي بحد ذاته مشروع تطوير فريد تم تجديده مع بقاء الغالبية العظمى من المناطق البرية والبحرية المحيطة به دون مساس ؛ علاوة على ذلك، للحفاظ على البيئة وحتى تطويرها، تستند البنية التحتية إلى قيم 2030 التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون.

وقال مصمم المشروع جوزيف ستراتفورد “يعد مطار البحر الأحمر الدولي بلا شك أشهر المطارات وأكثرها تطورًا وامتلاكًا للقطاع الخاص اليوم، حيث يوفر مفهومه المعماري وطريقة تشغيله تجربة فريدة للضيوف.

إجراءات تشغيل لا مثيل لها في مطار البحر الأحمر

على عكس معايير اليوم، تضمن الخطط التشغيلية الشاملة لعمليات السفر خدمة عملاء من الدرجة الأولى وتخلق بيئة توفر تجربة سلسة لا مثيل لها وخالية من المتاعب. يرجى التوقف عند منطقة استلام الأمتعة لاستلام حقائبك. بدلاً من ذلك، سيتم اصطحاب الركاب إلى مركز الترحيب في منطقة الوصول.

بالإضافة إلى ذلك، سينفذ المطار ترتيبات وإجراءات أمنية دقيقة تعزز تجربة العملاء بشكل عام دون انتهاك المتطلبات التنظيمية التي تحكم مثل هذه العمليات.

بالإضافة إلى ما سبق، سيكون المطار الأول والوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يخدم الطائرات البحرية البرمائية ويرتبط بالمطارات المائية، حيث يضم المطار مدرجًا مخصصًا للطائرات المائية حصريًا.

مطار رائع من حيث التصميم

ما يجعل مطار البحر الأحمر مختلفًا هو أنه مطار مقصد سياحي راقٍ وليس مطارًا مدنيًا عاديًا، ويشمل نطاق عملياته خدمات النقل والضيافة التي تبدأ عند وصول الضيوف إلى المطار حتى تسجيل الوصول النهائي لهم. الفنادق، وبالتالي امتدادا للمنتجعات الحصرية على البحر الأحمر.

يتميز بتصميم فريد من نوعه مع تخطيط فعال للمساحة يسمح ببضع خطوات فقط لإكمال عملية الوصول أو المغادرة بأقل قدر من التدخل البشري وأقصر أوقات المعالجة.