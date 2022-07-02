مطار الدمام حالة التشغيل عادت لوضعها بعد زيادة أعداد العاملين

أعلن مطار الملك فهد الدولي بالدمام عن عودة حالة السفر إلى طبيعتها بعد زيادة عدد العمال من قبل الشركات الموردة، وطالب المسافرين بالتأكد من تنفيذ متطلبات السفر للإسراع في استكمال الإجراءات.

وقال المطار ضيوفنا الأعزاء، نود أن نوضح أن الوضع التشغيلي عاد إلى طبيعته بعد زيادة عدد العاملين من قبل مزودي الخدمة، حيث تمت خدمة أكثر من 50 ألف مسافر (قادم وصادر).

إجراءات السفر في مطار الملك فهد

وتابع المطار لتسهيل إجراءات السفر خلال فترة الذروة الحالية، نتوقع من المسافرين التأكد من اتباعهم للإجراءات التالية