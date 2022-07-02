مطار الدمام حالة التشغيل عادت لوضعها بعد زيادة أعداد العاملين

أعلن مطار الملك فهد الدولي بالدمام عن عودة حالة السفر إلى طبيعتها بعد زيادة عدد العمال من قبل الشركات الموردة، وطالب المسافرين بالتأكد من تنفيذ متطلبات السفر للإسراع في استكمال الإجراءات.
وقال المطار ضيوفنا الأعزاء، نود أن نوضح أن الوضع التشغيلي عاد إلى طبيعته بعد زيادة عدد العاملين من قبل مزودي الخدمة، حيث تمت خدمة أكثر من 50 ألف مسافر (قادم وصادر).
إجراءات السفر في مطار الملك فهد
وتابع المطار لتسهيل إجراءات السفر خلال فترة الذروة الحالية، نتوقع من المسافرين التأكد من اتباعهم للإجراءات التالية
- يرجى إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية الخاصة بك حسب متطلبات وجهتك.
- إحضار مستندات سفر إضافية وفقًا لمتطلبات الوجهة، مثل (تأشيرة السفر، جواز السفر الصحي، إثبات COVID-19، التأمين الطبي للأطفال دون سن 12 عامًا).
- قم بإصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة إلكترونيًا من خلال موقع الويب أو التطبيق الخاص بشركة الطيران قبل وصولك إلى المطار.
- تأكد من أن أمتعة السفر متوافقة مع الوزن المسموح به على تذكرة السفر.
- يجب أن يصل الركاب إلى المطار على متن رحلات دولية قبل ثلاث ساعات وعلى الرحلات الداخلية قبل ساعتين من موعد الرحلة.
- يقتصر الدخول إلى صالة المطار على الركاب فقط.