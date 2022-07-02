مطار الملك خالد أنهينا التكدس وخدمنا 87 ألف مسافر في 24 ساعة

أعلن مطار الملك خالد، الجمعة، تخفيف أزمة الاكتظاظ في بعض غرف كبار الشخصيات بالمطار، ما تسبب في حالة من الغضب بين المسافرين.

وقال المطار ضيوفنا الأعزاء الذين يسافرون عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نود أن نلفت انتباهكم إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تقديم خدمات لأكثر من 87 ألف مسافر (قادمون وصادرون) بالتزامن مع بداية موسم الصيف في خلال جميع صالات المطار دون إلغاء أي رحلات.

متطلبات السفر

وأضاف المطار أن فترة الذروة الحالية تتطلب ضمان الإجراءات التالية لتسهيل إجراءات السفر

مدخل الصالة للركاب فقط.

تأكد من أن الأمتعة متوافقة مع الوزن المسموح به على التذكرة.

إصدار بطاقة الصعود إلكترونيًا من خلال موقع الويب أو التطبيق الخاص بشركة الطيران قبل وصولك إلى المطار.

يرجى إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية الخاصة بك حسب متطلبات وجهتك.

تأكيد حجز الرحلة مع إتاحة الوقت الكافي في المطار للرحلات الداخلية، ساعتان، والرحلات الدولية 3 ساعات

أي مستندات سفر قد تحتاجها، مثل التأشيرات أو جواز السفر الصحي أو التحقق من PCR اعتمادًا على متطلبات الوجهة والتأمين الصحي للأطفال دون سن 12 عامًا.

وأكد المطار أن خدمة الركاب وراحتهم “أولوية بالنسبة لنا، وسنقوم بعمل تحديثات مستمرة للركاب من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. وفي حال احتجت إلى تغيير أو إلغاء حجز، يرجى الاتصال بشركة النقل الجوي مباشرة لمعرفة الحقوق. من الركاب.

فوضى تضرب مطار الملك خالد

يشار إلى أنه بعد أسابيع قليلة من سحق الحجاج في مطار جدة، شهد مطار الملك خالد بالرياض اكتظاظا غير مبرر، مع تأخر الرحلات بسبب تعطل حزام الأمان، بحسب بعض الروايات.

# مواسم_من_سلسلة_الكدسات

بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية تتجدد مشاكل السعة المنخفضة في المطارات

مشهد صباح اليوم حشد من الركاب في مطار الملك خالد الدولي بالرياض تضمين التغريدة تأخر عدد كبير من الرحلات الجوية الدولية # طيران_أخبار ✈️

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– عشاق الطيران (AviationWG) 1 يوليو 2022