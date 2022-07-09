مطار الملك عبدالعزيز يتيح شحن عبوات زمزم للحجاج

أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي، عن إمكانية إرسال باقات زمزم للحجاج العائدين إلى بلادهم عبر الرحلات الدولية من صالات السفر المختلفة. حيث يستطيع الحاج شراء عبوة واحدة فقط من زمزم في أحد منافذ البيع في صالات المطار. وهي مصممة كأحزمة لشحن طرود زمزم ولا يتم شحنها مع أمتعة أخرى.

رسائل توعوية

يستعد مطار الملك عبد العزيز خلال المرحلة المقبلة لنشر العديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية عبر كافة وسائل الإعلام، وإيصالها للحجاج أثناء تواجدهم في أماكن إقامتهم في المشاعر المقدسة، لضمان وصول المعلومات والتوعية. تعليمات شحن الأمتعة داخل المطار من خلال الصحف المطبوعة والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وترجمة المحتوى ورسائل التوعية وكذلك الرسائل النصية المتعلقة بشحن الأمتعة وأهم النصائح المتعلقة بها والرسائل التوعوية المخططة لإرسال حزم زمزم للحجاج.

شرف لخدمتك

والجدير بالذكر أن مطار الملك عبد العزيز الدولي أطلق حملة توعية ضمن مبادرة “خدمتك شرف” التي أطلقتها شركة المطارات القابضة في جميع مطارات المملكة، بالتزامن مع موسم الحج والعطلة الصيفية. الأمتعة، أو ربط الحقائب بالحبال مما قد يتسبب في فشل شحنتك.

يركز مطار الملك عبد العزيز الدولي من خلال خطته التشغيلية على نقل وشحن الأمتعة خلال مرحلة مغادرة الركاب، وذلك لضمان انسياب العمل وتنظيمه داخل ردهات المطار، مما يساهم في تسريع عملية تجميع الحجاج. عند الخروج. في إطار رغبة إدارة المطار في تسهيل وتسهيل مرحلة مغادرة الحجاج، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية داخل المطار. أتمنى أن يعود الحجاج الذين يغادرون جواً من مدينة جدة داخل المملكة أو خارجها بسلام وأمان وطمأنينة وطمأنينة.