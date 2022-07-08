مطار الملك عبد العزيز الدولي يعلن اكتمال مرحلة قدوم ضيوف الرحمن وسط انسيابية تامة

أعلنت شركة مطارات جدة الانتهاء من مرحلة الوصول وفق الخطة التشغيلية لموسم حج 1444 بمطار الملك عبد العزيز الدولي، بعد استقبال حجاج من مختلف دول العالم من خلال قاعاتها الثلاث وسط نظام متكامل من الخدمات. جميع القطاعات التي تعمل بالمطار.

وقد تم الترحيب برحلات الحجاج ضمن مبادرة “خدمتكم شرف” التي أطلقتها المطارات القابضة في جميع مطارات المملكة بالتزامن مع موسم الحج وأعياد الصيف، لخدمة حجاجنا ومسافرينا. حجاج بيت الله الحرام في الأول من ذي القعدة 1444 هـ وحتى الثامن من ذي الحجة 1444 هـ.

أكد مدير عام شركة مطارات جدة، أيمن بن عبد العزيز أبو أبابا، أن مرحلة استقبال الحجاج قد اكتملت بنجاح من خلال الاستفادة من جميع الاحتمالات المتاحة لهم من لحظة وصولهم حتى مغادرتهم المشاعر المقدسة في التعاون مع السلطات ذات الصلة. لأعمال الحج حيث تشارك في الخطة التشغيلية التي أقرتها مطارات جدة وهناك أكثر من 27 جهة حكومية تعمل على تحقيق هدف واحد وهو توفير الرعاية والأمن للحجاج وتقديم الخدمات لهم بحمد الله. . ومن ثم بفضل ما سخرته القيادة الرشيدة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ومتابعة ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن. سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الإدارة. لجنة الحج المركزية التي تشرف بشكل مباشر على أنشطة الحج وتقدم الدعم والتوجيهات اللازمة لجعل رحلة الحاج مريحة وسهلة.

وأضاف أبو أبابا أن مجمع قاعات الحج والعمرة يوفر 14 قاعة وهي من أكبر القاعات في العالم لاستقبال الحشود، ومجهزة تجهيزا كاملا لتلبية احتياجات الحجاج، بالإضافة إلى إنشاء 20 حديثة مكيفة الهواء. الحمامات. المنطقة التي تستقبل 6000 حاج لمدة ساعة بعد قيامهم بإجراءاتهم من الأجنحة وقبل مغادرة المطار.

جدير بالذكر أن مطار الملك عبد العزيز الدولي يستعد خلال الفترة القادمة لمرحلة المغادرة من خلال تغيير الاتجاه بشكل كامل للتكيف مع الحركة التشغيلية والتأكد من جاهزية جميع المراحل والنقاط والتسهيلات بالشراكة مع الجهات الحكومية الأمنية و عمليات. .