مطالبات بتعديل موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

طالب محمد الألفي، مدير البطولة الإفريقية لكرة اليد التي تنظمها مصر، الاتحاد المصري لكرة القدم بتغيير موعد مباراة الأهلي وبيراميدز المقررة مساء السبت.

ويلقي باللوم عليها، لأنها ستقام بالتزامن مع مباراة مصر وتونس لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد الساعة 900 مساء، مشيرا إلى أنه يخشى انخفاض الدعم بسبب المراقبة. – حتى قمة الاهلي و الاهرامات.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

يبدأ موعد مباراة الأهلي وبيراميديس اليوم السبت 16 يوليو الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لحزب الأهلي وبيراميدز

تبث قناة “اون تايم سبورت” الفضائية المفتوحة غدا السبت في الدوري العام مباراة الاهلي وبيراميديس.

التشكيلة المتوقعة بين الأهلي وبيراميدز يتوقع أن يبدأ ريكاردو سواريس مدرب الأهلي بتشكيلة تتكون من

محمد الشناوي في المرمى.

كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع.

عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي عفشة في الوسط.

أحمد عبد القادر، صلاح محسن، حسام حسن في الهجوم.

يدخل مركز الفريقين قبل مواجهة الأهلي غدا هذه المباراة، محتلا المركز الثالث برصيد 48، 6 خلف منافسه الزمالك الذي يحتل المركز الأول.

الأهلي لعب 22 مباراة هذا الموسم، وفاز في 14 وخسر 2 لكنه تعادل 6 مرات

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك حيث خاض 24 مباراة هذا الموسم

فاز بيراميدز بـ 15 وخسر 4 لكنه تعادل في 5 مباريات