مطالبات بسرعة القبض على نصاب تبوك وابنته

وطالب المغردون السلطات الأمنية بالقبض على رجل وابنته، واتهموهما بالتورط في قضايا احتيال عبر إقناع المواطنين باستثمار أموالهم في مشاريع عقارية وإعلانات كاذبة.

العديد من الإعدادات

وتفاعل مستخدمو تويتر مع هاشتاغ “تبوك المنتحل وابنتها”، مطالبين الجهات المختصة والأمنية بالإسراع في القبض عليهم، مؤكدين أن هذه الفتاة لا تتمتع بسمعة طيبة ووكيلها.

قال أحد المغردين نصاب تبوك عليه السلام. (ح) وابنته .. أخذوا أموال الناس بالكذب والافتراء والافتراء والاحتيال.

تفاصيل واقعة الاحتيال

فيما أكد آخر أن مطالب اعتقاله تمت مناقشتها قبل 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذا المحتال وابنته سرقوا أموالا من الفقراء.

فيما روى مغرد آخر تفاصيل الواقعة قائلاً “يعمل الرجل وابنته في بيع الأرض بدون أدوات، لكنهم يقنعون المواطنين بوجود سند، لكنهم لا يعطونه لهما في الآخر”. وأيضا يقنعون الناس بالاستثمار معهم وتحويل 5000 ريال إليهم، ثم سدادهم بعد 20 يوم 20000 ريال، ولكن هذا كان احتيال وتم تحذيرهم “.

فيما ذكر آخر عن نصب تبوك “حصل على حساب على تيك توك وراح يكمل أكاذيبه ويضعها هناك، رغم أنه كان في السجن، لكن ظهوره حتى الآن لم يكن توبة ولا مؤدب”.

مطالبات القبض على استحالة تبوك

وطالب العديد من مستخدمي تويتر، إمارة منطقة تبوك باعتقالهم بسرعة، حتى يتم إنقاذ العشرات منهم.