مطالب بالقبض على شباب اعتدوا على رجل أمام أسرته

وطالب مواطنون بالقبض الفوري على مجموعة من الشباب الذين اعتدوا على رجل أثناء تواجده مع أسرته في إحدى المناطق.

#Arrest_the_Attack_Lab

توقف عن المشاركة، أقسم بالله، هزمتني بظلم طبيعي، فجلست وأضربه أمام زوجته وابنته، ضعيف الروح. pic.twitter.com/1UcL3dPQJy

– ايس (jirakn_) 26 يوليو 2022

حادثة وحشية

ومن خلال هاشتاغ “القبض على المعتدين على الأب”، تم التعبير عن عبارات الغضب والاستنكار بحق الشباب الذين اعتدوا على الرجل بوحشية أثناء تواجده مع أسرته، دون مراعاة عادات وتقاليد المجتمع.

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالهجوم على نطاق واسع ومحاولة الزوجة التدخل للدفاع عن زوجها، مما دفع البعض إلى الإشادة بشجاعتها وموقفها، داعيا إلى تدخل الجهات الأمنية والقبض على المهاجمين في أسرع وقت ممكن.

رسالة للشباب

وزعم المعلقون أن الحادث وقع في جدة، يوجه رسائل للشباب مفادها أن الشجار أو الشجار مع أي شخص وزوجته أو أطفاله، مع ضرورة كبح الغضب والحفاظ على القيم الطبيعية للمجتمع.