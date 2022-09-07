مطالب بتقديم محمد عطية للمحاكَمْة الجنائية العاجلة.بعد حديثه عَنّْ المساكنة

تقدم المحامي المصري سمير صبري بشكوى إلَّى النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا ضد مواطنه الفنان محمد عطية، لتحريضه على التعايش، يطالب بإحالة عطية إلَّى محاكَمْة جنائية عاجلة.

وأوضح صبري فِيْ اتصاله أن المشتكية ظهرت فِيْ برنامج تليفزيوني تحدث فِيْه عَنّْ المعاشرة، وهِيْ إقامة علاقة زوجية كاملة دون تقديم أوراق رسمية، حيث يعيش الطرفان فِيْ نفس المنزل ويلتقيان فِيْ أوقات محددة، مع حرية كل منهم فِيْ العودة إلَّى موطنه الأصلي.

وأضاف أن التعايش الذي يوافق فِيْه معظم الأزواج على عدم الإنجاب، مشيرًا إلَّى أنه لا مانع من زواج الرجل من فتاة ليست من دينه.

وأشار سمير صبري إلَّى أن تصريحات عطية تنشر الفتنة والفجور دون مراعاة التعاليم الدينية والعادات الإسلامية، كَمْا تساعده على نشر الفسق والفجور، ويحلل أنه أمر حرم الله.

وأكد أن تصريحات عطية تضعه تحت تهديد القانون لدعوته إلَّى الدعارة فِيْ المجتمع المصري لأن الله شرع العقود والغرض منها الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها والحقوق المترتبة على هذا الزواج والحفاظ على حقوقها. النسل وعدم اختلاط الأنساب.

وفِيْ أول رد له بعد موجة الجدل التي أثارها، فتح محمد عطية باب الحوار مع متابعيه، مجيبًا على أسئلتهم بخصوص تصريحاته، حيث دافع عَنّْه أحد المتابعين، لافتًا إلَّى أن البعض أساء تفسير أقواله، قائلاً ” من كلامك شعرت أنك رأيت أن التعايش مثل جواز السفر. الوقت والقانون، ولكن القِصَّة كلها أنه لا عقد ولا قانون، أليس كذلك

وأجابت الفنانة المصرية “فِيْ كل الأديان لم تكن عقود زواج. العقود هِيْ عادة اجتماعية. أصل الزواج هُو العرض والقبول والدعاية، وبالتالي فإن الرفض الذي يحدث هُو الجهل بالدين والتعلق بالعادات التي قد تجعل عمتي وخالتي وأصدقائي غير مرتاحين أثناء شرب القهُوة.

انتقدت الإعلامية المصرية ياسمين عز تصريحات محمد عطية حول التعايش قائلة “فِيْ هذه الأيام يسمع المرء تصريحات ولا أعرف كَيْفَ أعلق عليها. تريد أن تصل الناس إلَّى ماذا أي ما نعيش به بدون إذن، ثم نرى إذا كنا لائقين أم لا، فأين الدين الذي يقول ذلك كَيْفَ يمكن لشخصية يفترض أن تكون قدوة أن تقول مثل هذه الأشياء الخطيرة

وأضافت الوسيطة المصرية بنبرة حازمة “لسنا هنا فِيْ أوروبا، وليس لدينا دعوة لكريستيانو رونالدو وجورجينا، وأنهما كانا قبل الزواج، ونحن ربنا حرمنا أنفسنا من ذلك من قبل. . ” زواج.”

وخاطب حديثه محمد عطية بشكل غير مباشر قائلاً “كل من يسمون هذه المكالمات غير المشروعة، أتمنى أن يخافوا الله فِيْ أقوالهم، لأن كل فنان لديه معجبين شباب ويعتبره قدوة. تحدث إلَّى نفسك”.