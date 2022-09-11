مطوية عن اليوم العالمي لسلامة المرضى جاهزة للطباعة ، قد بحث العديد من الأشخاص المهتمون حول نشر المطويات والتي تتعلق باليوم العالمي للسلامة المرضى ، ويأتي ذلك الامر من باب التوعية حول المعاناة التي يعاني منها الأشخاص المرضى والذي أصيب نتيجة إهمال من قبل الأطباء او تناول جرعات من الأدوية منتهية الصلاحية ، ويأتي ذلك كونه من أشهر الأيام التي يحتفل فيها الكثير من المواطنين والأفراد حول العالم لاختيار الدواء المناسب ومعرفة الطريقة الصحيحة لتخزينه بشكل صحيح واتخاذ القرار الصحيح ، تابعوا معنا .

اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022

اليوم العالمي لسلامة المرضى هو حملة أطلقت بهدف توفير الزخم اللازم لتوحيد الجهود الحالية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) لمواجهة التحدي العالمي لسلامة المرضى. تقديراً لهذا العبء الكبير واعترافاً بتعقيد منع وتقليل الضرر المرتبط بالمخدرات، تم اختيار “سلامة الأدوية” كموضوع لليوم العالمي لسلامة المرضى 2022.

تاريخ اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022

يأتي اليوم العالمي لسلامة المرضى لهذا العام يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2022، وقد تم تحديد هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2022، ليكون أحد أيام الصحة العالمية التي تهتم بها الأمم المتحدة بسلامة المرضى، التأكيد على إمكانية حصولهم على الدواء دون ضرر، كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي في المجتمعات حول صحة المرضى وكيفية مساعدتهم، والاهتمام بجميع الإجراءات التي تساعد على الحد من الأذى الذي يلحق بالمرضى.

كتيب في اليوم العالمي لسلامة المرضى

نظرًا لأهمية اليوم العالمي لسلامة المرضى، يهتم العديد من المعلمين بتعيين الطلاب لعمل كتيبات لهذا اليوم، لذلك سنعرض لك الكتيب التالي حول اليوم العالمي لسلامة المرضى الجاهز للطباع

شعار اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022

تم إطلاق موضوع اليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام تحت عنوان “دواء بلا ضرر”، للتأكيد على الحاجة إلى اعتماد نهج النظم وتعزيز الممارسات الدوائية الآمنة لمنع الأخطاء الدوائية وتقليل الضرر المرتبط بالعقاقير، حيث تنجم العديد من الأضرار عن أخطاء الدواء، بما في ذلك التصنيع الخاطئ والتخزين الخاطئ. والاستهلاك الخاطئ. للمرضى أقل حقوق الحصول على الأدوية دون ضرر. وآلام المرض تكفيهم. في هذا العام، سوف يعتمد جرد المناطق التي يحدث فيها معظم الضرر، ومجالات العمل الرئيسية على المواقف عالية الخطورة، وتحولات الرعاية، وتعدد الأدوية.

أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى

تتمثل أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى فيما يلي

توعية الأفراد والمجتمعات حول العالم بأضرار الأخطاء الطبية.

زيادة وعي المجتمع بمخاطر الممارسات الطبية غير الآمنة في مجال الرعاية الطبية والطب.

دعوة الحكومات إلى اتخاذ الإجراءات الصحية للوصول الكامل إلى سلامة الأدوية بما يحقق سلامة المرضى.

عقد الندوات والمؤتمرات الدولية بهدف تقليل المخاطر الناتجة عن الاستعمال الخاطئ للدواء والممارسات الطبية الخاطئة.

مشاركة الحكومات والدول والهيئات المسؤولة عن الرعاية الطبية حول العالم لتصحيح هذا المسار.

مشاركة المرضى وذويهم في الندوات التثقيفية والتوعوية حول الاضرار الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للدواء.

مطوية عن اليوم العالمي لسلامة المرضى جاهزة للطباعة ، يعتبر ذلك اليوم أحد الايام المهمة والتي تأتي للتذكير بالمحافظة على صحة المرضى والشعور بالمعاناة الخاصة بهم والعمل على اتخاذ القرار الصحيح في علاجهم واستخدام الادوية الصحية بعيداً عن الأدوية المضرة .