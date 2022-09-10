مطوية لغتي ثالث ابتدائي التعامل مع الاخرين ،بما أن الارتباط بالآخرين هو أحد أهم الأشياء التي يجب على الطلاب تعلمها في المدرسة ، وخاصة طلاب المدارس الابتدائية ، لأنهم في بداية حياتهم وتعليمهم فن التعامل مع الآخرين أمر لا بد منه للتصرف بشكل جيد مع الآخرين ويمكنهم تجنب مواجهة السلوكيات والأساليب الخاطئة مع الآخرين ، سنتعرف على مطوية لغتي ثالث ابتدائي التعامل مع الاخرين ، تابعوا معنا .

فن التعامل مع الاخرين

فن التعامل مع الآخرين من أهم فنون الحياة التي يجب إتقانها في هذه الحياة، خاصة وأن الطريقة التي يعامل بها الآخرون تحدد انطباعهم عن الشخص ؛ كما أنه يلعب دورًا كبيرًا في ردود أفعالهم تجاهه وتعاملهم معه، لذلك كان لابد من عمل هذا الفن، وهو التعامل الجيد مع الناس والقدرة على الاستماع إليهم واحترامهم، وكذلك تجنب التعامل معهم. باستعلاء وغطرسة، بل على العكس يجب التعامل معها بتواضع حيث يجب التحدث بلباقة وذوق وتجنب الوقاحة في التعامل أو حتى الكلام السيئ أو الغيبة على أحد أمامهم.

مطوية لغتي الأساسية الثالثة في التعامل مع الآخرين

تعتبر المنشورات من أهم الطرق التي يتم اتباعها في المدرسة لتثقيف الطلاب وحثهم على التعامل مع السلوكيات الحسنة وحثهم على تجنب التعامل مع السلوكيات الخاطئة. تعديل سلوكهم وإرشادهم إلى الصواب، ففي ما يلي سنعرض لكم مجموعة من الكتيبات الخاصة بالتعامل مع الآخرين للصف الثالث الابتدائي

آداب التعامل مع الآخرين

هناك الكثير من آداب التعامل مع الآخرين، بحيث تعمل كل هذه الآداب على تحسين علاقة الشخص مع من حوله، وتساعده على أن يكون شخصًا جيدًا ومحبوبًا من قبل الناس، ومن أهم الآداب في التعامل مع الآخرين كالآتي

رحب بهم وحيهم بيدك بوجه مبتسم ومبهج.

تحدث إليهم باحترام كامل ولباقة وتطور.

تجنب مقاطعتهم أثناء حديثهم، حتى لو كان ما سيتحدثون عنه غير مهم. بدلاً من ذلك، يجب عليهم طلب الإذن عند مقاطعة محادثتهم.

استمع إليهم واستمع إليهم جيدًا أثناء حديثهم.

شارك المحادثة ولا تجلس بصمت.

تجنب الغطرسة والفظاظة في التعامل. لأن هذا يجعل الناس ينفرون ويكرهون الشخص.

عدم النميمة والقيل والقال أمامهم ؛ لأنها صفات سيئة ويكرهها الناس.

مطوية لغتي ثالث ابتدائي التعامل مع الاخرين ، يعد التعامل مع الاخرين من الفنون التي يستوجب أن يتنعم بها الكثير من الأشخاص حول العالم ، وهو من الفنون التي يتم تربية الأبناء عليها منذ السنوات الاولى من عمره ، ويلعب دورًا كبيرًا في ردود أفعالهم تجاهه وتعاملهم معه