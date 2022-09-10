اكتب معادلة لإيجاد ثلاثة أعداد صحيحة فردية متتالية مجموعها يساوي 21.، للقيام بحل هذه المعادلة الحسابية يجب علينا القيام بإستخراج الأرقام الحقيقية، بافتراض أن الرقم الأول هو x، وبما أن الأرقام الثلاثة هي أرقام فردية ثم القيام بوضع ثلاثة أعداد صحيحة فردية متتالية يتم جمعهم مع بعضهم البعض يعطينا مجموع 21

ما هي المعادلة الرياضية

تشير المعادلة الرياضية إلى العبارة التي تتكون من عدد من الرموز الرياضية فيما بينها علامة تساوي، وتحتوي المعادلة في المعرض على ثوابت ممثلة بمجموعة الأرقام الحقيقية، والرموز التي يتم تمثيلها بالحروف العربية أو الإنجليزية، والمتغيرات عبارة عن رموز تشير إلى قيمة محددة إذا تم استبدالها في المعادلة أصبحت المعادلة صحيحة.

مفهوم العدد الفردي والزوجي

الرقم الزوجي هو رقم يقبل القسمة على 2 بدون باقي، على سبيل المثال 2، 4، 6، 8، 10، 12، -10، 0، والرقم الزوجي مُعطى بالعلاقة (2n) حيث n هو أي رقم حقيقي، أما بالنسبة للرقم الفردي فهو الرقم الذي لا يقبل القسمة على الرقم 2، وبالتالي ناتج القسمة على 2، فهناك الباقي، ومن أمثلة الأعداد الفردية 1، 7، 11، -13، ويعطي الرقم الفردي بالعلاقة (2n + 1) حيث n أي رقم حقيقي.

اكتب معادلة لإيجاد ثلاثة أعداد صحيحة فردية متتالية مجموعها 21.

يتم حل هذه المشكلة بافتراض أن الرقم الأول هو x، وبما أن الأرقام الثلاثة هي أرقام فردية، فإن الرقم الثاني سيكون x +2، والثالث x +4، وعند جمع هذه الأرقام الثلاثة، يجب أن تكون النتيجة تكون مساوية لـ 21، أي x + (x + 2) + (x + 4) = 21، وبجمع x معًا والأرقام معًا على الجانب الأيمن من المعادلة، تصبح المعادلة 3 x + 6 = 21، لذا فإن إجابة السؤال تكتب معادلة لإيجاد ثلاثة أعداد صحيحة فردية سلسلة A مجموعها 21 هي

للقيام بإيجاد معادلة ثلاثة أعداد صحيحة فردية متتالية مجموعها يساوي 21، القيام 3 ن+6=21، ثم القيام بعملية الترتيب التسلسلي للأرقام العديدة ذلك بالحصول على رقم أولي يكون ذات قيمة عددية أولية صحيحة.