معاذ يخطط لثورة فِيْ الأهلي.. “أكبر عمومية فِيْ الشرق الأوسط”

أصدر وليد معاذ رئيس النادي الأهلي بيانا رسميا دعا فِيْه جماهِيْر قلعة الراقي للانضمام إلَّى الهِيْئة العامة للنادي، كاشفا العدد المستهدف من الأعضاء للأشهر الثلاثة المقبلة.

أصدر النادي الأهلي بيان وليد معاذ للجماهِيْر، عبر الحساب الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، ونصه كالتالي

“عشت وسط جماهِيْر النادي الأهلي وكنت على دراية كاملة بمدى الطموح وأعرف الحب فِيْ قلوبهم وأمنياتهم فِيْ أذهانهم. خلال الفترة الماضية أصبح هذا الجمهُور الكبير أكثر تصميماً على إظهاره. قيادة النادي الأهلي واتخاذ خطوات حازمة للوصول إلَّى جميع القمم الرياضية المتاحة، بل إنشاء قمم رياضية جديدة.

إن الدعم الاستثنائي للنادي فِيْ الفترة الأخيرة يمنح موظفِيْ النادي، بمن فِيْهم أنا، شعوراً بالفخر، وهذا بالتأكيد يساهم فِيْ الحفاظ على القيمة التاريخية والاستثمارية، وأخيراً وليس آخراً، بما يتناسب مع قيمة Al- النادي الاهلي. التفاعل المستمر والفعال مع النادي فِيْ جميع المسابقات أو الأنشطة مهم بل وحيوي.

أيها الإخوة والأخوات، كل دعمكَمْ يقطع شوطًا طويلاً فِيْ الكشف عَنّْ القيمة السوقية الحقيقية للنادي لجميع أعضاء النادي الحاليين والمستقبليين.

المساهمة الاقتصادية التي تقدمها كعضو فِيْ هذه العائلة العريقة تحدث فرقًا وتساهم فِيْ تحقيق أهدافنا فِيْ الوصول إلَّى القمة والحفاظ عليها على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، فِيْ كل نشاط نعمل فِيْه نريد أن نكون فِيْ القمة ولا شيء أقل من القمة. نريد فِيْ الربع الثاني من السنة المالية الحالية تحقيق ما يلي –

أولاً يجب أن يكون النادي الأهلي هُو صاحب أكبر جمعية عمومية للأندية فِيْ الشرق الأوسط، وهذا الأمر له أهمية كبيرة، لأنه بعد توفِيْق الله تعالى صمام الأمان لحفظه. النادي والتأكد من أن صوت الجماهِيْر مسموع وضروري فِيْ صنع القرار.

ثانيًا يجب أن يتمتع النادي الأهلي بأعلى نسبة حضور جماهِيْري وأكثرها فاعلية فِيْ جميع الرياضات.

ثالثاً الاستمرار فِيْ الارتباط بالإدارة ضمن قواعد عمل النادي الأهلي الذي أسسه المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفِيْصل. هدفنا وحبنا وسيلتنا “.

دعونا نعمل معا بلا كلل. هذه دعوة متجددة لجمهُور الأهلي لإقناع الجميع وإثبات أنك أصعب لاعب فِيْ قطاع الرياضة فِيْ الشرق الأوسط. هذه ليست سوى البداية. لدينا العديد من المشاريع المشتركة. ما أنت قاعدة.

الإخوة والأخوات أنتم نصرة ناديكَمْ … حبيبك / وليد بن عبد الرزاق معاذ.

عدد الأعضاء “الحاليين والمحددين” فِيْ الجمعية العمومية للأهلي

وفِيْ هذا السياق كشف النادي الأهلي عَنّْ العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية العمومية الحاليين، على أن يتحقق الهدف خلال 3 أشهر.

بلغ عدد الأعضاء فِيْ الاجتماع العام للنادي الأهلي 15 عضوًا ذهبيًا و 353 عضوًا عاديًا، ومن المتوقع أن يصل عدد الأعضاء إلَّى 35 عضوًا ذهبيًا و 10 آلاف عضو عادي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

معاذ والجاسم ينضمان إلَّى “الأعضاء الذهبيين”

دفع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وليد معاذ ونائبه تيسير الجاسم رسوم العضوية الذهبية المقررة للانضمام إلَّى قائمة العضوية الذهبية للهِيْئة العامة للنادي.

وكانت وزارة الرياضة قد اعلنت تكليف مجلس ادارة جديد بالنادي الاهلي برئاسة وليد عبد الرزاق معاذ بعد قبول استقالة ماجد النفِيْع وحل مجلس ادارته لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. محتفظ به لاختيار حشية جديدة (انظر التفاصيل).

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