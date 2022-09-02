معاذ يفاجئ الملايين.. “تجديد وطرد ثلاثي الأهلي وضم نجم النصر”

وليد معاذ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد فاجأ الملايين من أنصار النادي بـ “قرارات مثيرة”. لإعادة ترتيب أدوار فريق كرة القدم الأول مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية مساء الأربعاء الماضي، تعيين معاذ رئيسا بالوكالة للنادي الأهلي. خلف ماجد النفِيْعي المستقيل.

اقرأ أيضا

قرار يهز الانتصار والاتحاد .. حسم مَوعِد عودة الحمد الله ومفاجأة مدهشة.

الصورة | نجم الانتصار على برشلونة .. “أغرب صفقة فِيْ التاريخ”!

سقط الراقي للمرة الأولى فِيْ تاريخه أمام منافسات الدوري الأصفر فِيْ عهد النفعي. وأثار ذلك احتجاجا ضده من قبل جماهِيْر فريق كرة القدم الأول، مما دفعه إلَّى الاستقالة من الوزارة.

فور توليه منصبه، اتخذ الرئيس الجديد للنادي الأهلي 3 قرارات حاسمة ؛ كالآتي

* طرد الثلاثي الأجنبي

وبحسب صحيفة البلاد، بدأت إدارة الأهلي التفاوض مع الثلاثي الأجنبي “الكرواتي فِيْليب برادريك والكاميروني فرانك كوم والتونسي يوسف العبدلي”. إنهاء عقودهم بالموافقة المشتركة.

وكشفت الصحيفة أنه بمجرد انتهاء عقود اللاعبين الثلاثة، سيتم التعاقد مع بدائلهم. تقوية صفوف فريق كرة القدم الأول.

* تضمين نجمة النصر

وأكدت الصحيفة ذاتها أن عبد الفتاح عسيري جناح نادي النصر اقترب من التوقيع مع الأهلي سواء على سبيل الإعارة أو بالانتقال النهائي.

وأوضح أن عسيري لن يكون الصفقة المحلية الوحيدة. عَنّْد قيام الإدارة الوطنية بالتفاوض بأكثر من اسم سعودي. للانضمام إلَّى الفريق، قبل إغلاق ميركاتو.

* تجديد عقد الأسمري

على صعيد آخر، أعلنت صحيفة “الرياضية” اليومية، أن علي الأسمري، متوسط ​​فريق الأهلي، على وشك تجديد عقده رسميًا.

ولفتت الصحيفة إلَّى أن الأسمري أعطى الضوء الأخضر لمجلس إدارة وليد معاذ للجلوس معه والموافقة على تجديد العقد، بعد أن كان على وشك المغادرة، فِيْ عهد النفعي.

الجدير بالذكر أن ميركاتو “الدوري الأصفر” ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. رغم إغلاق نافذة الانتقالات الصيفِيْة “2022” للأندية المحترفة، منتصف ليل الأربعاء.