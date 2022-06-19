معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 موعد الصرف لشهر يوليو 2022 وكيفية الاستعلام

معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 في الساعات القليلة الماضية تضاعف التساؤل والبحث بخصوص موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المستحدث لعام 1443 هـ لشهر يوليو ، وكان برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أكثر البرامج الخيرية السعودية الشهيرة التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية ، والتي تعمل على مساعدة المواطنين الذين يريدون المساعدة أو يحتاجون إليها لأنهم لا يملكون دخلًا شهريًا ثابتًا يلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم من غذاء وتعليم وصحة وغيرها.
تاريخ صرف معاش الضمان الاجتماعي المتقدم 1443 هـ
ومن المقرر أن يكون موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو للعام الجاري 2022 م في الأول من يوليو ، بحسب ما أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. في حال كان يوم السبت يتم تأجيله إلى الأحد لأن يومي الجمعة والسبت عطلتان أسبوعية رسمية في المملكة العربية السعودية.
شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ
- على الشخص المتقدم للراتب تحسين الضمان الاجتماعي أن يكون سعودي الجنسية في الأصل والأصل.
- تستثنى من شرط الجنسية الزوجة والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون أو المطلقة والأرملة السعودية التي لديها أبناء من زوج غير سعودي.
- يعتبر ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأيتام والأرامل من أكثر الفئات استحقاقا لراتب الضمان الاجتماعي المتطور.
- خلال العام الأخير من حياة المتقدم يجب أن تكون إقامته الدائمة داخل المملكة العربية السعودية وألا يغادرها.
- ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 11000 ريال سعودي للمُعيل أو 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد أسرته.
- مطابقة شروط ومعايير نظام الضمان الاجتماعي المطور للثروة وامتلاك منزل خاص به مع الشخص المتقدم لراتب الضمان الاجتماعي.
- لا يمتلك المستفيد أو مقدم الطلب أي ثروة أو أصول ذات قيمة عالية ولا ينتسب إلى أي ملجأ خاص في المملكة العربية السعودية.
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