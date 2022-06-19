معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 موعد الصرف لشهر يوليو 2022 وكيفية الاستعلام

معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 في الساعات القليلة الماضية تضاعف التساؤل والبحث بخصوص موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المستحدث لعام 1443 هـ لشهر يوليو ، وكان برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أكثر البرامج الخيرية السعودية الشهيرة التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية ، والتي تعمل على مساعدة المواطنين الذين يريدون المساعدة أو يحتاجون إليها لأنهم لا يملكون دخلًا شهريًا ثابتًا يلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم من غذاء وتعليم وصحة وغيرها.

تاريخ صرف معاش الضمان الاجتماعي المتقدم 1443 هـ

ومن المقرر أن يكون موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو للعام الجاري 2022 م في الأول من يوليو ، بحسب ما أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. في حال كان يوم السبت يتم تأجيله إلى الأحد لأن يومي الجمعة والسبت عطلتان أسبوعية رسمية في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ