معاقبة أندور تيت لتحريضه على العَنّْف ضد النساء

حظرت TikTok حساب الملاكَمْ الأمريكي ومنشئ المحتوى Andrew Tate لتحريضه على العَنّْف ضد المرأة.

جاء ذلك بعد أن أصدر أندور تيت سلسلة من المقاطع التي تضمنت الكراهِيْة والعَنّْف ضد المرأة، إلَّى جانب إلقاء اللوم على جماعات حقوق المرأة فِيْ البؤس الذي يعيشه الرجال تحت اسم “الواقع القاسي للرجال”.

أثارت معدلات المشاهدة المرتفعة لمحتوى Tate العديد من المخاوف بشأن انتشار مفهُوم العَنّْف ضد المرأة، خاصة بعد مشاهدة مقاطعها بحوالي 11.6 مليار مرة.

جاء حظر الملاكَمْ الأمريكي من دخول Tik Tok بعد أيام من حظره من منصتي Instagram و Facebook. تم تعليق حسابه على Twitter أيضًا فِيْ عام 2017 وتم حذف تغريداته لاحقًا.

قال TikTok إن حساب Andrew Tate تم حظره لانتهاكه قواعد “المحتوى الذي يهاجم أو يهدد أو يحرض على العَنّْف أو ينزع الإنسانية عَنّْ فرد أو جماعة.”

وأكد أنه يعمل أيضًا على إزالة مقاطع من محتوى “Tate” نشرها مستخدمون آخرون على التطبيق.

يقول البيان “كراهِيْة النساء هِيْ أيديولوجية بغيضة لا يتم التسامح معها فِيْ TikTok. لقد قمنا بإزالة مقاطع الفِيْديو والحسابات المسيئة لأسابيع، ونرحب بالأخبار التي تفِيْد بأن المنصات الأخرى تتخذ إجراءات ضد هذا الشخص أيضًا.”

فِيْ أحد المقاطع، يقول أندرو تيت إن الرجال لا يملكون القوة ولا المال ولا جنس زوجاتهم، ويدعي أن الأشخاص الذين يسعون للحصول على مساعدة الصحة العقلية “لا قيمة لهم”.

غالبًا ما تكون آراء أندور مثيرة للجدل إلَّى حد كبير، حيث تم انتقاده سابقًا بعد تعليقاته حول جريمة الاغتصاب التي ارتكبها فِيْ أعقاب حركة #MeToo، وغرد فِيْ ذلك الوقت “التحرش الجنسي مثير للاشمئزاز ولا يغتفر. ومع ذلك، فإن الرجل الذي ينظر إليك أو يصفِيْر إليك أو يسألك عَنّْ اسمك لا يعتبر مضايقة “.

وأضاف “لقد دأبت النساء على تبادل الجنس مقابل المال منذ فترة طويلة. البعض لم يسيء إليهن، إذا وضعت نفسك فِيْ وضع يسمح لك بالاغتصاب، فعليك تحمل بعض المسؤولية “.