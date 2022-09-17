“معاقبة المعيوف وظلم العويس”.. رينارد يكشف سر استبعاد نجم الهلال

كشف المدرب الفرنسي، هِيْرفِيْ رينار، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، عَنّْ سبب استبعاد عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال “اللامع”، من القائمة الخضراء.

المعيوف يقدم مستويات مبهرة مع أول فريق كرة قدم لنادي الهلال … حافظ على شباكه نظيفة فِيْ الجولات الأربع الأولى من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي 2022-2023.

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وأعرب مرافقة الزعيم عَنّْ رغبته فِيْ “العودة” للمنتخب السعودي، بعد انسحابه من اعتزاله، والمشاركة فِيْ مونديال 2022 الذي تستضيفه الدوحة، قطر، فِيْ شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

* سبب استبعاد المعيوف من قائمة المنتخب السعودي

وأعلن رينارد فِيْ تصريحات لـ “الشرق الأوسط” أنه لم يستدع أو يستدعي عبد الله المعيوف. لتقاعده المبكر من كرة القدم الدولية.

وقال المدرب الفرنسي “المعيوف يقدم حقًا مستوى رائعًا، لكن … شارك فِيْ مباراة واحدة فقط من أصل 18، فِيْ التصفِيْات الآسيوية، كَمْا أعلن اعتزاله منذ 3 سنوات”. فِيْ تلميح صريح لمعاقبته لابتعاده عَنّْ الأخضر فِيْ وقت سابق.

واعتبر إيرفِيْه رينارد أنه من الظلم أن الأخضر لم يثق بمحمد العويس حارس مرمى الهلال بعد أن خدم المنتخب الوطني وصنع مستويات عالية معه.

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الجدير بالذكر أن العويس انتقل من النادي الأهلي إلَّى الهلال فِيْ الميركاتو الشتوي الأخير “يناير 2022”. إلا أنه شارك فِيْ 3 مباريات رسمية فقط، وعلى الرغم من ذلك، استمر فِيْ كونه “حارس المرمى الأول” للفريق.