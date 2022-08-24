“معاقبة النصر والهلال”.. آل معمر يطلب تحقيقا عاجلا فِيْ صفقة غريب

قدم مصلى معمر رئيس نادي النصر، طلبا عاجلا لمسؤولي النادي الأهلي، بعد اتفاق النجم الدولي الشاب عبد الرحمن غريب.

وانتقل غريب (25 عاما) من النادي الأهلي إلَّى النصر، قبل أيام، بصفقة تزيد قيمتها عَنّْ 30 مليون ريال.

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بعد الإعلان عَنّْ الصفقة، واجهت “العالم” اتهامات خطيرة. بتحريض النجم العالمي الشاب على التمرد على قلعة الراقي على الرحيل.

* موصلي المعمر يرد على الاتهامات الخطيرة للنصر.

وفِيْ أول رد على هذه الاتهامات طالب المعمار مسؤولي النادي الأهلي بفتح تحقيق عاجل. كشف من تفاوض مع عبد الرحمن غريب بغير إذنه أو حرضه على التمرد على الفريق.

وأكد رئيس النصر أن ناديه مستعد للتعاون مع السلطة المناظرة لإظهار الحَقيْقَة أمام الرأي العام.

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وعلى الرغم من ذلك، واصل رسامي الرسوم المتحركة من عائلة معمر تأكيدهم على صحة موقع النصر، فِيْ صفقة غريبة.

كَمْا واجه نادي الهلال اتهامات باستخدام سلمان الفرج كابتن الفريق الأول لكرة القدم. للتفاوض مع شخص غريب بتكتم.

الجدير بالذكر أنه ثبت أن النصر أو الهلال كانا متورطين فِيْ التفاوض مع نجم الأهلي السابق، خلافًا للقواعد والقوانين، مما قد يؤدي إلَّى إيقاف اللاعب وحرمان أحدهما. فرق التعاقد.