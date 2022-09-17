“معاقبة النصر وانتهاء أزمة إيقافه رسميا”.. حمد الله يرد

كشف النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، قلب هجوم فريق الاتحاد الكروي الأول، عَنّْ انتهاء حظره رسمياً.

وأعلنت لجنة المهنيين السعودية فِيْ وقت سابق إيقاف الحمدالله لـ “4 أشهر”. للتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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من جهته، رفع المركز السعودي للتحكيم الرياضي “مؤقتا” العقوبة عَنّْ النجمة المغربية. إلَّى حين صدور القرار النهائي فِيْ الاستئناف، وسط أنباء عَنّْ وصول المعلومات إلَّى اللاعب، عَنّْ انتهاء إيقافه نهائياً وفاز بنادي النصر، وكذلك فِيْ القضية أمام الفِيْفا.

* حمدالله يرد فِيْ نهاية عقوبته مع وقف التنفِيْذ

وفِيْ هذا السياق، رفض الحمد الله، فِيْ تصريحات متلفزة، تأكيد أو نفِيْ انتهاء عقوبته رسميًا، وأنه كسب قضيته الدولية ضد قلعة العالم.

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وبحسب الصحفِيْ الرياضي محمد الأميري، فإن النصر سيحرم من عقود “فترتين قياسيتين”، بتعويض قدره 18 مليون ريال يدفع للنجم المغربي. بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا”.

طلب عبد الرزاق حمدالله من جميع وسائل الإعلام الذين تمت مقابلته، طرح أسئلة تتعلق فقط بالمباريات وكرة القدم، والابتعاد عَنّْ أي شيء خارج المستطيل الأخضر.