“معاقبة الهلال وإيقاف الفرج”.. النفِيْعي يفجرها بعد طلب رئيس النصر

أثار مصالي المعمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، جدلاً واسعاً فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، خلال الساعات الماضية ؛ فِيْ سياق اتفاق النجم الدولي الشاب عبد الرحمن غريب.

واستأجر النصر غريب “25 عاما” من صفوف الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي قبل أيام. للأربع سنوات القادمة حتى 30 يونيو 2024.

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وبعد إتمام الصفقة طلب المعمر من إدارة الأهلي فتح تحقيق عاجل. كشف من فاوض النجم العالمي الشاب بالمخالفة للأنظمة والقوانين ؛ وذلك فِيْ رد مباشر على الاتهامات الموجهة للقلعة العالمية.

* أسرار خطيرة فِيْ قضية عبد الرحمن غريب

وفِيْ هذا السياق، اعترف الإعلامي الرياضي، عَنّْاد الرشيد، بوجود مفاوضات غير مهنية مع عبد الرحمن غريب، قبل انتقاله رسميًا إلَّى نادي النصر.

وقال الرشيد فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر” “إذا لم تتصرف إدارة النادي الأهلي بهذا الصدد، ستنسى المشكلة”.

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وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى وجود مفاوضات مع “إس جي”، عبر حوارات على “واتسآب”. فِيْ ذلك الوقت، فضل اللاعب عدم التورط فِيْ القضايا، وجدد عقده بهدوء.

ربط المشجعون الرياضيون تغريدة الرشيد بـ ؛ ومفاوضات الهلال، عبر زعيمه سلمان الفرج “ك”، مع عبد الرحمن غريب “ج”، لإدراجه فِيْ صفوف القائد، قبل تجديد اللاعب مع الأهلي.

– إذن ما هُو قرار رئيس الأهلي بعد طلب عائلة معمر

من جهته كشف الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، عَنّْ قرار رئيس النادي الأهلي ماجد النفِيْعي، بشأن طلب عائلة معمر.

وأكد أبو هداية فِيْ تغريدة عبر حسابه على تويتر أن النفِيْعي فضل الصمت وعدم التحرك على الإطلاق ؛ فِيْ اشارة الى عدم تقديم شكوى ضد نادي الهلال والفرج.

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وأضاف الكاتب الرياضي “أعرف حَقيْقَة أن هناك طرفًا ثالثًا دخل اللعبة بتفاصيل أخرى، وهرب واختفى عَنّْ الأنظار خجلًا وخوفًا”.

جدير بالذكر أن تورط الهلال والفرج قد ثبت. يمكن أن يؤدي ذلك إلَّى حرمان النادي من العقود وإيقاف قائد الفريق.