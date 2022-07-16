معايير التسجيل فِيْ دعم حساب المواطن ورَابِطْ التسجيل

معايير التسجيل لدعم حسابات المواطنين. يعد برنامج دعم حساب المواطن من أفضل البرامج التي تخدم المواطنين السعوديين والتي عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفِيْرها، وهناك الآلاف من المستفِيْدين من حساب المواطن. البرنامج، وتم إطلاق البرنامج لأول مرة فِيْ عام 2017. وقد بدأت العديد من العائلات فِيْ التسجيل فِيْه منذ أن بدأ العمل، وتوقف التقديم للبرنامج منذ عام 2022، ولم يتم فتح بوابة التسجيل إلا لبضعة أيام، عندما أعلن الديوان الملكي السعودي بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فتح السجل فِيْ برنامج دعم حساب المواطن، منذ إغلاقه لأكثر من عامين، بمبلغ 10.4 مليون ريال سعودي للمستفِيْدين من الاجتماعية. برنامج الأمان وبرنامج حساب المواطن.

معايير التسجيل فِيْ برنامج دعم حساب المواطن

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقائمين على البرنامج مجموعة من الشُروطْ للاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج، وهذه الشُروطْ هِيْ

فِيْ البداية يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستفِيْد مقيمًا بشكل كامل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ويجب ألا يكون قد غادر المملكة فِيْ آخر 90 يومًا على الأكثر.

كَمْا يجب ألا يكون المتقدم مسجلاً فِيْ أحد ملاجئ الدولة أو حتى السجون.

وبالمثل، فإن أحد شُروطْ الحصول على الدعم هُو أن يكون المستفِيْد شخصًا ذا موارد محدودة.

بشرط ألا يقل سن المستفِيْد عن ثماني عشرة سنة.

فِيْ النهاية يشترط إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

الرَابِطْ الرسمي للتسجيل فِيْ برنامج المواطن كَمْستخدم جديد

تم تحديد خطوات التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن، والتي أشار إليها البرنامج على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، وكانت كالتالي