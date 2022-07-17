معايير الحصول على حافز وفترة تقديم الدعم

معايير الحصول على حافز، يبحث الكثير من المواطنين المقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن شُروطْ ومعايير للتسجيل فِيْ برنامج حوافز البحث عن وظيفة، وهناك بعض المواقف التي تجعل الناس يضطرون إلى ترك الوظيفة، ومن يبحث عنها لبرنامج الحوافز فِيْ أسرع وقت ممكن، ويعمل برنامج الحوافز على تقديم الدعم لهؤلاء الأشخاص فِيْ فترة عدم توفر العمل، مما ينتج عنه عدم وجود دخل ثابت، وهذا أيضًا يجعلهم غير قادرين على توفِيْر احتياجاتهم اليومية الاحتياجات الشخصية. يحتاج.

معايير الحوافز

هناك سلسلة من المعايير التي تم تحديدها للشخص ليكون مؤهلاً لتلقي دعم برنامج حوافز البحث عن عمل، وهذه الشُروطْ هِيْ كالتالي

من حيث المبدأ، يجب أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية ويقيم هناك على الأقل بشكل شبه دائم وألا يكون قد غادر المملكة خلال الأشهر العشرة الماضية قبل تقديم الطلب.

يجب ألا يقل عمر المستفِيْد عن 20 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا.

يمكن للشباب المتزوج وغير المتزوج التقدم لبرنامج دعم حافز.

المستفِيْد مطلوب أيضا أن يكون لديه القدرة على العمل.

كَمْا يشترط ألا يكون المستفِيْد عاملاً فِيْ أحد القطاعين العام أو الخاص.

عند التقدم للحصول على الدعم التحفِيْزي، يجب ألا يكون المتقدم مسجلاً فِيْ أي مستوى تعليمي.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري ألا تشارك فِيْ أي برنامج تدريبي آخر.

يجب ألا يكون لديك أي تسجيل تجاري أو زراعي أو مهني أو صناعي أو خدمي.

كَمْا يجب ألا يتجاوز دخل الفرد فِيْ العام السابق 2000 ريال سعودي.

بعد ذلك، يجب إثبات أن المستفِيْد ليس مستفِيْدًا من أي دعم يقدمه ضمان آخر.

حتى إذا كنت تستفِيْد من التعويض، فلن يتم قبوله كحافز.

فِيْ النهاية، لكي تكون مؤهلاً للحصول على الدعم، يجب ألا يكون المستفِيْد مقيمًا فِيْ أحد دور الرعاية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

فترة دعم الحوافز

يعمل صندوق التنمية الاجتماعية على تقديم الدعم لمن تتوفر فِيْه شُروطْ الاستفادة من الدعم برنامج الحوافز للبحث عن عمل، يقدم هذا الدعم لمدة لا تتجاوز سنة هجرية كاملة، أي 12 شهرًا هجرية. أما مبلغ الدعم فهُو 2000 ريال سعودي شهريًا للمستفِيْد، ويتم صرف هذا الدعم للمستفِيْد. بعد دراسة الطلب فِيْ دراسة تفصيلية لمدة ثلاثة أشهر متتالية، واعتبر هذا الحد الأقصى لة الطلب، وصرف الدعم فِيْ اليوم الخامس من الشهر الميلادي.