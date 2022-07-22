معايير الزواج من دار الايتام في السعودية ، لقد اثار ضجة اعلامية حول التعرف على إجابة السؤال المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو الشرو والمعايير التي يستوجب توافرها للزواج من دار الايتام في السعودية وهو متاح لجميع مواطني من داخل المملكة العربية السعودية، ولكن بعد توافر المعايير المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة السعودية، بانه يمكن للمواطن استكمال الاجراءات الخاصة بالزواج من إحدى الفتيات في دور الأيتام في المملكة ، تابعوا معنا .

الزواج من دار للأيتام في السعودية

تسمح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لجميع مواطني المملكة بالزواج من الفتيات المقيمات في دور الأيتام. الزواج من الزوجة الصالحة والمؤمنة ليكون لها أسرة متكاملة.

شروط الزواج من دار للأيتام في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الشروط المطلوبة لشاب يتقدم للزواج من دور الأيتام، وفيما يلي سنشرحها لك

ألا يقل مهر الفتاة عن 20 ألف ريال.

أن تحصل الفتاة على سكن زوجي منفصل.

ألا يقل راتب المتقدم للزواج عن 2500 رسالة سعودية.

المستندات المطلوبة للزواج من دار أيتام في السعودية

لتقديم طلب الزواج من دار أيتام في المملكة العربية السعودية، يجب تقديم المستندات التالية

تقديم وثيقة مكتوبة لطلب الزواج من اليتيم.

تقديم وثيقة الوصف الوظيفي والراتب الشهري.

إرسال عدد 2 صورة شخصية.

إحضار صورة من بطاقة الهوية.

إحضار بطاقة العائلة في حالة تقديم الطلب من قبل شخص متزوج.

رفع توصية من إمام المسجد.

كيف أخطبت من دار الأيتام

لتقديم طلب خطوبة من إحدى فتيات الميتم يجب اتباع الخطوات التالية

الوصول إلى موقع وزارة الموارد البشرية السعودية “”.

اضغط على الخدمات الإلكترونية. أو قم بزيارة الرابط التالي مباشرة ““.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات التالية اسم االمستخدم. كلمة المرور في نظام أبشر. أدخل رمز التحقق الظاهر. انقر فوق حقل “تسجيل الدخول”.

اختيار خدمة الزواج من دار الأيتام.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خانة “أرسل الآن” ليحصل الشاب على الدعم المتاح للزواج من الميتم.

شروط خدمة إعانة الزواج للأيتام

تقدم وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية خدمة إعانة زواج الأيتام، من خلال تقديم منحة مالية لمرة واحدة للأيتام من طلاب وطالبات دور التربية الاجتماعية، ولكن حسب توافر بعض الشروط، والتي نوضح في الأسطر التالية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم على قيد الحياة أثناء التقديم على الخدمة.

أن يكون المتقدم مسجلاً لدى وزارة التنمية الاجتماعية في نظام رعاية الأيتام.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب على بوابة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.

يجب أن يكون لمقدم الطلب حساب مصرفي نشط.

يجب على مقدم الطلب تسجيل بيانات الحساب المصرفي في بيانات الحساب الشخصي على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.

يجب على مقدم الطلب الحصول على عقد زواج من وزارة العدل السعودية.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من خدمة إعانة الزواج في السابق.

شروط الزواج للأيتام السعوديين

يشترط للموافقة على الزواج بإحدى فتيات دور الأيتام السعودية

أن يعرض الرجل على الفتاة مهرًا لا يقل عن عشرين ألف ريال سعودي.

أن يوفر الرجل للفتاة سكنًا منفصلاً وخاصًا للفتاة.

أن لا يقل راتب المتقدم عن 2500 ريال سعودي.

كم هو مهر بنات دار الأيتام في السعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حدا أدنى لمهر الفتيات في دور الأيتام للزواج وهو ما لا يقل عن عشرين ألف ريال سعودي. يؤدى المهر بعد الاتفاق بين جميع الأطراف وتحت إشراف الجهات المختصة.

ارقام ايتام للزواج في السعودية

يمكن لجميع المتقدمين للزواج من دور الأيتام في المملكة العربية السعودية معرفة الشروط الخاصة والاستعلام عن جميع الأوراق التي يجب تقديمها بالتفصيل من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء المقدم من وزارة الموارد البشرية السعودية وهو 19911.

خدمة إعانة الزواج للأيتام hrsd.gov.sa

تقدم وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عبر موقعها الرسمي خدمة إعانة زواج الأيتام، وتوضح الوزارة من خلالها الفئات المستفيدة من الخدمة، وشروط الحصول عليها، فضلا عن توفير قنوات الخدمة، ولمعرفة كل التفاصيل ما عليك سوى زيارة الرابط التالي “.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف معايير الزواج من دار الايتام في السعودية ، و خدمة إعانة الزواج للأيتام hrsd.gov.sa ، و كم هو مهر بنات دار الأيتام في السعودية ، و شروط الزواج للأيتام السعوديين ، المستندات المطلوبة للزواج من دار أيتام في السعودية .