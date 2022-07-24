معايير القبول الالكتروني الموحد الرياض بالجامعات الحكومية 1444 ، دائماً ما يتسائل الأباء والأمهات حول الجامعات التي يمكن أبنائهم الطلاب من الدخول أليها عبر المعدلات الحاصلين عليها ، حيث أن تمنح جامعة الملك فيصل بالأحساء معايير القبول الالكتروني الموحد الرياض بالجامعات الحكومية للأشخاص الذين يودون الالتحاق في الجامعة ، سنتحدث لكم على اهم المعلومات حول القبول الالكتروني الموحد الرياض بالجامعات الحكومية ، تابعوا معنا .

ما هي بوابة القبول الالكتروني الموحد

هو نظام إلكتروني للقبول الموحد للجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض. يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق العدالة، وإعطاء فرصة أكبر للقبول، بالإضافة إلى تزويد الطالب بأهم المعلومات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية القبول بسهولة ويسر، من خلال الموقع الإلكتروني. . بوابة القبول الإلكترونية الموحدة على الإنترنت، حيث يتم تقديم الخدمة من خلال بوابتين للقبول الإلكتروني أحدهما للطالب والآخر للطالبات.

موعد التسجيل للقبول الإلكتروني الموحد بالرياض في الجامعات الحكومية

تم توفير التسجيل الإلكتروني للجامعات الحكومية في منطقة الرياض والتي تشمل (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، جامعة شقراء، جامعة المجمعة، الكليات. التقنية في منطقة الرياض)، من خلال بوابة القبول الإلكترونية الموحدة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1444 هـ، اعتبارًا من 23 يوليو 2022 م الموافق 24 ذو الحجة 1443 هـ، وتستمر البوابة لمدة خمس سنوات. الأيام المنتهية في 28 يوليو 2022 م.

أهداف القبول الإلكتروني الموحد بالرياض في الجامعات الحكومية

ومن أهم أهداف القبول الإلكتروني الموحد ما يلي

تسهيل إجراءات القبول وتوحيدها لتوفير الوقت والجهد للطلاب / الطالبات وأولياء الأمور بدلاً من الالتحاق بالجامعات أو مقر الكلية التقنية.

تجنب تكرار أخطاء إدخال البيانات في الجامعات أو الكليات التقنية.

زيادة عدد الطلاب المقبولين في الجامعات والكليات التقنية، من خلال ضمان عدم قبول الطلاب في أكثر من جهة.

استفد من المقاعد المتاحة في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض، وحقق أفضل استثمار في الإمكانات المتوفرة في كل جامعة.

إتاحة الفرصة للطلاب للتقدم إلى أكثر من جامعة والكلية التقنية في آن واحد، حسب رغبة الطالب، مع تحديد البدائل المناسبة.

الوضوح والشفافية في إجراءات القبول مع ضمان تكافؤ الفرص وإنصاف الجميع وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص.

شروط القبول الإلكتروني الموحد لمدينة الرياض في الجامعات الحكومية 1444

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب والطالبات المتقدمين للتسجيل في بوابة الرياض الموحدة للقبول في الجامعات الحكومية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من خمس سنوات.

قم بإجراء اختبار القدرات.

إجراء اختبار تحصيلي للتخصصات التي تتطلب ذلك.

يجب على الطالب استيفاء شروط القبول المعلنة التي تحددها كل جامعة أو كلية تقنية.

يجب أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

تحظر اللوائح الجامعية قبول أي طالب / طالبة حصل سابقًا على درجة البكالوريوس أو الدبلوم.

يحظر قبول أي طالب تم فصله لأسباب تأديبية من إحدى الجامعات الحكومية أو الكليات التقنية في المملكة أو من أي مؤسسة أكاديمية أخرى.

تشترط كليات التقنية ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة.

معايير القبول الإلكتروني الموحد لمدينة الرياض في الجامعات الحكومية

هناك مجموعة من المعايير التي يجب الاطلاع عليها من خلال بوابة القبول الإلكترونية الموحدة سواء للطلاب أو الطالبات حيث تختلف هذه المعايير من جامعة إلى أخرى وكذلك من كلية إلى أخرى ونوفر لك تلك المعايير وهي كالتالي

معايير القبول في الجامعات الحكومية للطلاب

والتي تضم عددًا من الجامعات الحكومية والكليات التقنية وهي

جامعة الملك سعود.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

جامعة شقراء.

جمعت الجامعة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويمكن الاطلاع على تلك المعايير الخاصة بكل جامعة وتخصصاتها على حدة من خلال الرابط التالي مباشرة “”.

معايير القبول في الجامعات الحكومية للطالبات

والتي تشمل الجامعات والكليات التالية

جامعة الملك سعود .

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الأميرة نورة بن عبد الرحمن.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

يمكن العثور على تلك المعايير لكل جامعة وكلياتها بشكل منفصل، عبر الرابط التالي مباشرة ““.

الجدول الزمني لإجراءات القبول الموحد في الجامعات السعودية

توفر بوابة القبول الإلكترونية الموحدة لطلبة وطالبات الجامعات الحكومية جدولاً زمنياً للتسجيل وإتمام كافة إجراءات القبول، وإليك الجدول الزمني على النحو التالي

عمل اليوم التاريخ الإسلامي التاريخ الميلادي فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات السبت 24 ذو الحجة 1443 23 يوليو 2022 سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهرًا يوم الخميس 29 ذو الحجة 1443 28 يوليو 2022 الإعلان عن المرشحين للكليات التي تتطلب مقابلات شخصية واختبارات عبر بوابة القبول الإلكترونية يوم الخميس 29 ذو الحجة 1443 28 يوليو 2022 مقابلات مع مرشحات للكليات التي تتطلب مقابلة واختبار من الاحد الى الثلاثاء 2-4 محرم 1444 31 يوليو 2022، 2 أغسطس 2022. إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية يوم الخميس 6 محرم 1444 4 أغسطس 2022 سيتم إلغاء آخر موعد لتأكيد القبول وقبول من لم يؤكد قبوله الساعة 12 ظهرًا الأحد 9 محرم 1444 7 أغسطس 2022 بداية العام الدراسي 1444 الأحد 1 صفر 1444 28 أغسطس 2022

طريقة التسجيل الموحد للطلاب والطالبات في جامعات الرياض الحكومية

يمكن للطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل عبر بوابة القبول الموحد اتخاذ الخطوات التالية

دخول البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول في الجامعات الحكومية بالرياض للطلاب والطالبات.

انقر على أيقونة (تقديم جديد).

أدخل بيانات المستخدم المطلوبة للتقديم على النحو التالي

رقم السجل المدني.

نوع اختبار الكفاءة.

درجة اختبار القدرة.

العام الدراسي في المدرسة الثانوية.

تحديد الجنس.

الاجابة على السؤال هل انت مطرود من اية جامعة او كلية نعم ام لا.

الإجابة على السؤال هل أنت طالب منتظم في جامعة حكومية أو كلية تقنية بالرياض نعم ام لا.

اكتب الرقم الذي يظهر في الصورة.

اكتب اسم المستخدم.

اكتب كلمة المرور، ثم أكدها.

أدخل البريد الإلكتروني، ثم أكده.

أدخل رقم الهاتف المحمول وقم بتأكيده.

ثم اضغط على أيقونة “متابعة التسجيل”.

وابدأ في ملء استمارة التقديم، وذلك بإدخال أكبر عدد ممكن من الرغبات في أكثر من جامعة أو كلية تقنية.

بعد ذلك، سيتم إبلاغ الطلاب المرشحين لدخول المقابلات الشخصية بالكليات التي تتطلب ذلك.

بعد انتهاء فترة التقديم الإلكتروني، يكون القبول عن طريق المفاضلة، وتعلن نتائج القبول في الموعد المحدد.

خطوات القبول الإلكتروني الموحد للرياض في الجامعات الحكومية

بعد أن تعرفنا على متطلبات القبول الإلكتروني الموحد بالرياض في الجامعات الحكومية، يجب أيضًا معرفة خطوات القبول الإلكتروني، وهذه الخطوات على النحو التالي

قم بإجراء اختبارات القبول المطلوبة.

اطلع على إجراءات القبول والتخصصات المتاحة من خلال بوابة القبول.

املأ طلب التسجيل وأدخل الرغبات.

اتبع الموقع لفحص النتائج.

يُدخل الطالب حسابه عبر البوابة ويوافق على قبوله في المقعد المرشح له. تعتبر الموافقة على القبول بدلاً من تسليم الملف، ويتم تأكيد قبول الطالب للتخصص. يتم استبعاده نهائيًا من بوابة القبول.

اطبع إشعار ترشيح القبول واطلع على التعليمات.

رابط التسجيل في الجامعات السعودية من خلال بوابة القبول الموحد 1443 rgu-admit.edu.sa

كما ذكرنا، أتاحت وزارة التعليم السعودية إمكانية التسجيل في الجامعات السعودية من خلال البوابة الموحدة للقبول الجامعي، بحيث يمكن للطلاب / الطالبات التسجيل من بوابة القبول الإلكترونية الموحدة للذكور / الطلاب، كل منهم من خلال بوابة منفصلة. بوابة لكل جنس وهي كالتالي

بوابة القبول الإلكترونية الموحدة للطلاب عبر هذا الرابط “”.

بوابة القبول الإلكترونية الموحدة للطلاب عبر هذا الرابط “”.

في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على معايير القبول الالكتروني الموحد الرياض بالجامعات الحكومية 1444 ، و خطوات القبول الإلكتروني الموحد للرياض في الجامعات الحكومية ، و أهداف القبول الإلكتروني الموحد بالرياض في الجامعات الحكومية .