معايير القبول بكليات جامعة الملك فيصل بالأحساء 1444 ، دائماً ما يتسائل الأباء والأمهات حول الجامعات التي يمكن أبنائهم الطلاب من الدخول أليها عبر المعدلات الحاصلين عليها ، حيث أن تمنح جامعة الملك فيصل بالأحساء معايير للقبول للأشخاص الذين يودون الالتحاق في الجامعة والتي تعد من أفضل الكليات داخل المملكة ، سنتحدث لكم على اهم المعلومات حول معايير قبول جامعة الملك فيصل بالأحساء ، تابعوا معنا .

جامعة الملك فيصل بالأحساء

جامعة الملك فيصل هي إحدى الجامعات السعودية الواقعة في المنطقة الشرقية. يقع المقر الرئيسي في مدينة الهفوف بالأحساء. كما أن لها فروع أخرى في مدينة الدمام وغيرها حسب النظام المعتمد. تأسست هذه الجامعة عام 1975 م قبل وفاة الملك فيصل وبأمر منه. لكن الافتتاح الرسمي للجامعة كان في عهد الملك خالد. تقدم الجامعة عدة تخصصات تربوية مختلفة بالإضافة إلى برنامج الدراسات العليا في جميع العلوم والبحث العلمي، وكليات مختلفة تفيد الطالب السعودي.

شروط القبول لكليات جامعة الملك فيصل بالأحساء

تعتمد كل كليات جامعة الملك فيصل على شروط قبول محددة تختلف عن الكليات الأخرى، حيث تضم الجامعة العديد من الكليات المتنوعة منها كلية الطب البيطري، وكلية الآداب، وكلية العلوم، وكلية القانون وغيرها. أخرى، وشروط القبول لكل كلية على حدة هي كما يلي

شروط القبول في كلية الطب البيطري

تعتمد كلية الطب البيطري على اجتياز السنة التحضيرية، وشروط القبول بالكلية كالتالي

حاصل على شهادة الثانوية العامة في قسم العلوم الطبيعية بتقدير لا يقل عن 75٪ للذكور، ونسبة لا تقل عن 85٪ للطالبات.

أن يجتاز الطالب اختبار المركز الوطني للتقويم والتقويم.

حساب الميزانية للطلاب والطالبات هو كالتالي المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة وعلامة اختبار القدرات 30٪، وعلامة الاختبار التحصيلي 40٪.

يجب أن تكون نسبة ميزانية الطالب 75٪ أو أعلى، ويجب أن تكون نسبة ميزانية الطالبات 85٪ أو أعلى للدخول في المقايضة على القبول.

أن يجتاز الطالب اختبار إجادة اللغة الإنجليزية.

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية واللياقة المهنية.

شروط القبول في كلية الأعمال

هناك عدة شروط يجب أن يستوفيها المتقدم للدراسة في كلية إدارة الأعمال، وهي كالتالي

الحصول على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل لا يقل عن 80٪ FM فما فوق للطلاب الذكور و 85٪ فما فوق للطالبات.

اجتياز اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.

الحصول على معدل ميزانية 80٪ فأكثر لكل من الطلاب والطالبات للدخول في مقارنة القبول.

يجتاز الطالب تحديد مستواه في اللغة الإنجليزية.

شروط القبول في كلية الآداب

تضم كلية الآداب بجامعة الملك فيصل تخصصات عديدة منها اللغة العربية وآدابها واللغة الإنجليزية والإعلام وغيرها. يمكن للطلاب والطالبات الالتحاق بهذه الكلية للحصول على درجة القبول، بعد استيفاء الطالب لعدة شروط للحصول على القبول، وهي كالتالي

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 75٪ للذكور و 80٪ للطالبات.

اجتياز امتحانات المركز الوطني للطلاب والطالبات.

تحسب معادلة الموازنة للطلاب على النحو التالي المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة 60٪، ودرجة اختبار القدرات 40٪.

أما بالنسبة للطالبات فتحتسب الميزانية كالتالي 50٪ من المعدل التراكمي للطالبة في الثانوية العامة، و 20٪ من اختبار القدرات، و 30٪ من علامة التحصيل.

يجب أن يحصل الطالب على ميزانية بنسبة 70٪ والطالبات 75٪ فما فوق لدخول مقارنة القبول.

لكل متقدم في اللغة الإنجليزية أو تخصص إعلامي، ستضع الإدارة اختبارات تحريرية ومقابلة شخصية بعد الانتهاء من التسجيل.

سيتم إرسال رسالة نصية إلى مقدم الطلب مع تاريخ ومكان الاختبار، وفي حالة عدم اجتياز الاختبار، سيتم تحويل الطالب إلى الرغبات المتاحة التالية في تخصصات الفنون.

شروط القبول لكلية الطب وكلية الصيدلة الإكلينيكية

هناك عدة شروط لقبول الطلاب والطالبات في كلية الطب والصيدلة وهي كالتالي

الحصول على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية للطلاب والطالبات بنسبة 90٪ على الأقل.

اجتياز اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم.

المقارنة فقط لخريجي العام الحالي 1443 هـ، والسنة الماضية 1444 هـ، لكن الأولوية لهذا العام، وفي حال وجود مقاعد شاغرة يتم قبول خريجي العام الماضي.

تحصل الطالبة على معدل ميزانية 80٪ فأكثر للطلاب الذكور و 85٪ فأكثر للطالبات لدخول الاختبار التحريري للكليات الصحية.

بعد إجراء الامتحانات التحريرية، يكون احتساب الميزانية كالتالي 20٪ من شهادة الثانوية العامة، و 25٪ من اختبار القدرات، و 30٪ من اختبار التحصيل، و 25٪ من الاختبار الصحي.

يستبعد الطالب من مسابقة الكليات الصحية إذا لم يحضر الاختبار.

يجتاز الطالب تحديد مستواه في اللغة الإنجليزية.

اجتياز فحص اللياقة الطبية المهنية والمقابلة الشخصية.

شروط القبول في كلية العلوم

تضم كلية العلوم العديد من التخصصات منها الكيمياء والفيزياء وعلوم الحياة وغيرها، وشروط القبول لهذه التخصصات هي كما يلي

الحصول على شهادة الثانوية العامة علوم طبيعية بنسبة 75٪ للذكور و 80٪ للطالبات.

اجتياز الاختبار الوطني للقياس والتقويم.

يحصل الطالب على موازنة بنسبة 75٪ وللطالبات 80٪ فما فوق لإدخال المقارنة للقبول.

حضور اختبار تحديد مستوى في اللغة الإنجليزية.

شروط القبول بكلية الهندسة

شروط الالتحاق بكلية الهندسة كالتالي

الحصول على شهادة الثانوية العامة بمعدل 80٪ للذكور و 90٪ للطالبات.

اجتياز اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.

يجب أن تكون نسبة الموازنة 80٪ للذكور و 85٪ للطالبات لإدخال المقارنة على القبول.

حضور اختبار تحديد مستوى في اللغة الإنجليزية.

شروط القبول العامة بجامعة الملك فيصل بالأحساء

هناك شروط عامة وضعتها جامعة الملك فيصل وهي كالتالي

ألا يزيد عمر الطالب عن 25 سنة.

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

ألا تزيد فترة تخرج الطالب عن 4 سنوات.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة داخل المملكة العربية السعودية، أما إذا حصل عليها من خارج المملكة فيجب معادلة الشهادة.

اجتياز الامتحانات الخاصة بكل كلية في الجامعة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على معايير القبول بكليات جامعة الملك فيصل بالأحساء 1444 ، و شروط القبول العامة بجامعة الملك فيصل بالأحساء ، و شروط القبول في كلية الأعمال ، و شروط القبول لكلية الطب وكلية الصيدلة الإكلينيكية .