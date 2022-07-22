معايير القبول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444 ونسب القبول ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب في بداية كل عام حول التعرف على معايير القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ، كونها من الجامعات الراقية داخل المملكة العربية السعودية حيث يتم نشر معايير القبول في الالتحاق ب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لكل عام ، وذلك للتعرف من قبل الطلاب على التخصصات التي يمكنهم الدراسة بها ، تابعوا معنا .

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل هي إحدى الجامعات الحكومية التي تأسست عام 1975 م في المملكة العربية السعودية. حرصت الجامعة منذ إنشائها على تحسين العملية التعليمية بإضافة العديد من البرامج والتخصصات الأكاديمية والمهنية التي تتناسب مع توجهات الطلاب المختلفة وتتماشى مع رؤية المملكة 2030.

شروط القبول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

حددت بوابة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن شروط وأحكام التسجيل في إحدى كليات الجامعة، حيث أفادت بوجود شروط خاصة بالجنسية السعودية، وشروط أخرى تتعلق بشهادة الثانوية العامة وأخرى متعلقة بها. لبعض الكليات الجامعية وسنذكر بعض هذه الشروط على النحو التالي.

شروط الحصول على الثانوية العامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

للقبول في إحدى كليات الجامعة يشترط الشروط التالية

التأكد من حصولك على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأنها حديثة ولا تتجاوز مدة الحصول عليها لأكثر من 5 سنوات.

يشترط على المتقدم اجتياز اختبارات القدرات والتحصيل الصادرة عن المركز الوطني للقياس.

يجب التحقق من أن المتقدم ليس لديه سجل أكاديمي في إحدى كليات الجامعة.

التأكد من عدم قبول المتقدم في إحدى الجامعات الأخرى بالمملكة العربية السعودية.

شروط خاصة للقبول في المسارات الصحية

أما بالنسبة للمسارات الصحية فتتقيد بالشروط التالية

تحقيق شرط الجنسية السعودية للمتقدم.

الحصول على شهادة الثانوية العامة العام الماضي ولا تقبل أي شهادة أكثر من ذلك.

قم بإجراء اختبار اللياقة المهنية من مركز طب الأسرة والمجتمع بالجامعة فقط.

مطلوب نسبة مرجحة لا تقل عن 80٪ للتخصص الشرعي فقط.

معدلات القبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

لم يتم بعد تحديد معدلات القبول في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، حيث أكدت بوابة القبول والتسجيل إدراج معدلات القبول في التخصصات والمسارات المختلفة في الأيام المقبلة عبر موقعها الرسمي، خاصة بعد إعلان موعد الافتتاح. القبول للتسجيل، ويمكن متابعة النسب المئوية في حالة صدور “”.

حساب النسبة الموزونة 1444

عرضت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، النسبة المرجحة المستخدمة للعام الجديد 1444 عبر موقعها الرسمي على تويتر، وتشمل النسبة ما يلي

مسارات للطلاب الثانوية 30٪، القدرات 30٪، الإنجاز 40٪.

كلية الشريعة والقانون ثانوية 50٪، قدرات 50٪.

الكلية التطبيقية “الدبلوم” ثانوية 50٪ سعة 50٪.

المسارات والكليات للطالبات ثانوية 30٪، قدرات 30٪، إنجاز 40٪.

متى سيفتح التسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 1444

وكانت الجامعة قد أعلنت عبر موقعها الرسمي، مواعيد القبول والتسجيل، وإعلان نتائج التسجيل للعام الدراسي الجديد، وأكدت فتح باب القبول يوم الاثنين الموافق 3/1/1443، وينتهي في 8. / 1/1443 الساعة 12 ظهراً.

التسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

يشترط للتسجيل في أحد مسارات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

انتقل من خلال بوابة القبول بالجامعة.

انقر فوق علامة التبويب “إرسال طلب جديد”.

تسجيل الدخول بحساب الطالب في البوابة.

تأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تحميل جميع الأوراق والأوراق والمستندات المطلوبة.

التحقق من صحة البيانات والمعلومات المرفقة.

انقر فوق خيار “إرسال الطلب”.

رابط جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

يمكن للطالب المتقدم في جامعة الإمام عبدالرحمن بن سعود الاطلاع على شروط وضوابط التسجيل وآلية وخطوات عملية التسجيل مع التعرف على أهم وأبرز الكليات والتخصصات وماهي معدلات القبول من خلال التوجه مباشرة إلى بوابة القبول على الموقع الرسمي لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف معايير القبول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444 ونسب القبول ، و رابط جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ، و متى سيفتح التسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 1444 ، و حساب النسبة الموزونة 1444 .