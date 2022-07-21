معايير القبول في الكلية التقنية بالرياض 1444 ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل الطلاب الذين يجاتزون المرحلة الثانوية داخل المملكة العربية السعودية وتكون عملية البحث حسب المعايير التي يتم وضعها من قبل الجامعات التي تمكنهم من الدراسة في الجامعة ، وهي من الأمور المهمة التي تتيحها الجامعات داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

الكلية التقنية بالرياض

وهي من أوائل الكليات التقنية في المملكة. تأسست عام 1403 هـ الموافق 1983 م، بهدف تخريج أفراد علميين وعالميين مؤهلين في المجالات الفنية التي تلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد السعودي. حيث واجهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعض الصعوبات في بداية تأسيسها، فقد احتاجت إلى مدربين على مستوى احترافي للعمل في المعاهد الفنية للمؤسسة. وعليه، أطلقت المؤسسة فكرة تطبيق درجة البكالوريوس.

شروط القبول بالكلية التقنية بالرياض

أعلنت اللجنة المسؤولة عن القبول والتسجيل بالكلية التقنية بالرياض، الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في التقدم للدراسة من خلال الكلية، مع مراعاة أن هذه الشروط مفروضة على البنين والبنات، وهذه الشروط تظهر على النحو التالي

التمتع بالجنسية السعودية. ويستثنى من ذلك من كانت والدته سعودية.

الحصول على إحدى الشهادات التي تتبع الدرجات التالية شهادة الثانوية العامة. شهادة الثانوية العامة للصم والبكم. شهادة الثانوية العامة من المعهد العلمي. شهادة المعهد الصناعي الثانوي.

يجب أن تكون الشهادة حديثة ولا تزيد عن 5 سنوات.

ألا يزيد عمر المتقدم عن (30) سنة.

أن لا يكون الطالب مسجلاً في أحد البرامج عن طريق الكلية التقنية مما يتعارض مع البرنامج المتقدم له.

ألا يكون المتقدم قد تخرج سابقاً من إحدى كليات المملكة.

يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج سابقًا من البرنامج المطبق.

ألا يكون الطالب مفصولاً أو مطروداً من إحدى الكليات التقنية بالمملكة.

إذا كان مقدم الطلب موظفًا ؛ يجب تقديم وثيقة تفيد بأن صاحب العمل قد وافق على الدراسة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الكلية التقنية 1444

على جميع الطلاب المقبولين في الكلية التقنية بالرياض تقديم المستندات الداعمة التالية

شهادة التأهيل الأصلية.

صورة حديثة للطالب.

نسخة من البطاقة الوطنية للطالب.

صورة بطاقة عائلية.

شهادة حسن السيرة والسلوك.

نسخة من اتفاقية المتدرب.

توقيع اتفاقية قبول المتدرب إلكترونيًا بتوقيعه.

إشعار قبول الطالب

كيفية التسجيل في الكلية التقنية 1444

تستقبل الكلية التقنية التسجيل إلكترونيًا من خلال البوابة المخصصة للقبول والتسجيل، ويتم ذلك من خلال ما يلي

انتقل إلى بوابة القبول “” مباشرة.

انقر فوق إنشاء حساب جديد.

أدخل معلومات التسجيل متضمنة البيانات التالية تحديد نوع الهوية. اكتب رقم الهوية. أدخل سنة الميلاد في التقويم الهجري. أدخل رقم الهاتف المحمول، ثم قم بتأكيده. اكتب رسالة بريد الكتروني. أدخل رمز التحقق.

الموافقة على صحة البيانات المدخلة.

انقر فوق علامة التبويب (التسجيل).

سيتم توجيهك إلى صفحة البرامج. اقرأ تعريف البرنامج الذي سيتم تسجيل الطالب فيه. اقرأ الشروط العامة وتأكد من استيفائها.

اختر علامة التبويب “التقدم بطلب للحصول على البرنامج”.

إدخال البيانات الشخصية باللغة العربية وهي الاسم، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة.

انقر فوق “التالي”.

أدخل مكان وتاريخ الميلاد.

اختيار جنسية مقدم الطلب، ثم تحديد مكان الإقامة.

انقر فوق “التالي”

اضبط وحدة التدريب، ثم انقر على “التالي”.

حدد التخصص، ثم انقر على “التالي”.

أكمل إجراءات التسجيل، ثم قم بتحميل إشعار التسجيل واحتفظ به.

تاريخ التسجيل بالكلية التقنية 1444

يختلف موعد التقديم للكلية التقنية على مستوى المملكة حسب نوع البرنامج الذي سيشارك فيه الطالب، حيث خصصت عمادة القبول والتسجيل موعدًا محددًا لكل برنامج، وسيوضح لك الجدول التالي مواعيد التسجيل الكلية التقنية لعام 1444 هـ

البرنامج تاريخ بدء التسجيل تاريخ انتهاء التسجيل برنامج البكالوريوس للبنين والبنات الأحد 18 / ذو الحجة / 1443 هـ 17 / تموز / 2022 م يوم الخميس 22 / ذي الحجة / 1443 هـ 21 / تموز / 2022 م دبلوم الكليات التقنية – بنين الأحد 25 / ذي الحجة / 1443 هـ 24 / تموز / 2022 م يوم الخميس 29 / ذي الحجة / 1443 هـ 28 / تموز / 2022 م دبلوم الكليات التقنية – بنات مسائية الأحد 25 / ذي الحجة / 1443 هـ 24 / تموز / 2022 م يوم الخميس 29 / ذي الحجة / 1443 هـ 28 / تموز / 2022 م دبلوم وبرامج الثانوية الصناعية والعمارة والمعاهد الإنشائية الأحد 25 / ذي الحجة / 1443 هـ 24 / تموز / 2022 م يوم الخميس 29 / ذي الحجة / 1443 هـ 28 / تموز / 2022 م

اختصاصات الكلية التقنية بالرياض

توجد تخصصات مختلفة داخل الكلية التقنية بالرياض، حيث يمكن للطالب التسجيل والالتحاق بالتخصص المناسب من خلال طريقة التسجيل الموضحة أعلاه. فيما يلي نعرض عليكم التخصصات المتاحة لكل من البنين والبنات داخل الكلية التقنية بالرياض لعام 1444 هـ

اختصاصات البنين بالكلية التقنية بالرياض ومنها تخصص تكنولوجيا الكمبيوتر تخصص التكنولوجيا الالكترونية تخصص التكنولوجيا الميكانيكية تخصص الأمن السيبراني تخصص التكنولوجيا الكهربائية تخصص تكنولوجيا الإدارة

اختصاصات البنات بالكلية التقنية بالرياض ومنها الخياطة وإنتاج الملابس تخصص تصميم الأزياء تخصص العناية بالشعر تخصص العناية بالبشرة والمكياج قسم الوسائط المتعددة ورسومات الويب قسم ادارة المكاتب



طرق التواصل مع الكلية التقنية بالرياض

يمكن الاتصال بالكلية التقنية بالرياض بإحدى الطرق التالية

رقم الهاتف 0112896664 او 0114171333.

البريد الإلكتروني .

حساب الكلية التقنية على منصة تويتر “.

حساب الكلية التقنية على “فيسبوك” “”.

حساب الكلية على Instagram ““.

الرابط الموحد للتقديم للكلية التقنية بالرياض

تم تخصيص رابط موحد للتقديم على جميع الكليات والجامعات التقنية الحكومية المتواجدة في العاصمة الرياض، حيث يمكنك الوصول إلى هذا الرابط المخصص للبنين و “للبنات” والاطلاع على التعليمات العامة للتقديم وتقديم الطلب وة التخصصات. .

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة اعلاه حول التعرف معايير القبول في الكلية التقنية بالرياض 1444 ، و الرابط الموحد للتقديم للكلية التقنية بالرياض ، و طرق التواصل مع الكلية التقنية بالرياض ، و تاريخ التسجيل بالكلية التقنية 1444 .