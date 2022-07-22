معايير القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود لغير السعوديين ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب في بداية كل عام حول التعرف على معايير القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود لغير السعوديين ، كونها من الجامعات المتقدمة داخل المملكة العربية السعودية حيث يتم نشر معايير القبول في الالتحاق بجامعة الإمام محمد بن سعود لغير السعوديين لكل عام ، تابعوا معنا .

معلومات عن جامعة الإمام محمد بن سعود

تأسست جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العاصمة الرياض، المملكة العربية السعودية، خلال عام 1974 م، أي قبل ما يقرب من ثمانية وأربعين عامًا. أصبحت الطريقة من أبرز الجامعات التي تساهم بشكل كبير في بناء مجتمع صحي ومتعلم.

شروط القبول بجامعة الإمام محمد بن سعود لغير السعوديين

فرضت جامعة الإمام محمد بن سعود لغير السعوديين مجموعة من الشروط البارزة والمهمة، والتي يجب توافرها جميعًا حتى يتمكن غير السعوديين من الالتحاق بالجامعة والاستفادة من خدماتها أيضًا. وفيما يلي قائمة بأبرز الشروط على النحو التالي

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

يسمح لحامل شهادة الثانوية العامة التقدم للتسجيل في الجامعة خلال مدة أقصاها سنتان فقط من تاريخ الحصول على الشهادة، في حالة التسجيل في مسار العلوم الصحية والمسار الطبي.

يجب أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

يسمح لحامل شهادة الثانوية العامة التقدم للتسجيل في الجامعة خلال مدة أقصاها 5 سنوات فقط من تاريخ الحصول على الشهادة، في حالة التسجيل في مسارات متعددة غير مسار العلوم الصحية والمسار الطبي.

تقديم موافقة رسمية للجامعة تفيد موافقة الطالب على الدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

من الضروري اجتياز الاختبارات بنجاح أو أي اختبار أو مقابلة شخصية.

شروط القبول بكلية الطب جامعة الإمام محمد بن سعود

يجب الإشارة إلى الطلاب المتقدمين إلى جامعة الإمام محمد بن سعود للتسجيل في التخصصات والمسارات الطبية بالجامعة، يجب أن يستوفوا مجموعة خاصة من الشروط التي تحددها الجامعة وتختلف عن التخصصات الأخرى، وفيما يلي ما يلي من أهم هذه الشروط

يجب أن يكون لدى المتقدم معدل ثانوي يزيد عن 90٪، بطبيعة الحال.

يجب أن يكون المتقدم قد حقق نتيجة اختبار تحصيلي تزيد عن 80٪ أو أكثر.

يجب على المتقدم اجتياز اختبار إتقان اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن 60٪.

يجب أن يكون المتقدم قد حصل على درجة اختبار كفاءة تزيد عن 80٪ أو أكثر.

يسمح لحامل شهادة الثانوية العامة التقدم للتسجيل في الجامعة خلال مدة أقصاها سنتان فقط من تاريخ الحصول على الشهادة، في حالة التسجيل في مسار العلوم الصحية والمسار الطبي.

من الضروري اجتياز جميع المقابلات الشخصية المجدولة بنجاح.

رابط موقع جامعة الإمام محمد بن سعود

أطلقت جامعة الإمام محمد بن سعود الرابط الرسمي لموقعها الإلكتروني والذي يمكن زيارته عبر الإنترنت عبر الرابط التالي “” مباشرة وهو الرابط الذي ينقل الزائر إلى موقع الجامعة الرسمي للاستفادة من مختلف الخدمات المتاحة التي تعمل الجامعة على توفيرها للمتقدمين، ناهيك عن إمكانية قيام الطلاب عبر الموقع الإلكتروني بالاستفسار عن جميع الدورات التي يتم تدريسها، وتعلن الجامعة عبر موقعها الإلكتروني مواعيد بدء التسجيل وانتهائه، بالإضافة إلى الإجازات التي يأخذها الطلاب المختلفون.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على معايير القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود لغير السعوديين ، و شروط القبول بكلية الطب جامعة الإمام محمد بن سعود ، و رابط موقع جامعة الإمام محمد بن سعود .