معايير القبول في كلية التصاميم والفنون جامعة نورة 1444

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كلية التصميم والفنون جامعة نورا

تعتبر من الكليات الرائدة في مجال الفن والتصميم في المملكة العربية السعودية. تم افتتاحها لتطوير كليات التربية للبنات سابقاً. وجاءت الموافقة الملكية في 27/12/1428 هـ لإعادة هيكلة كليتي التربية الخاصة للبنات التابعة لجامعة الرياض، وبناءً عليه تم فصل كلية التربية إلى قسمين منفصلين هما “الاقتصاد المنزلي، وكلية التصاميم”. والفنون “. استمرت التطورات حتى تم تعديل الأقسام الأخيرة بتاريخ 6/5/1432 هـ لتصبح على ما هي عليه اليوم.

كلية التصميم والفنون جامعة نورا القبول والتسجيل

وهي من العمادات الداعمة التي تعتبر قناة الاتصال الرئيسية بين الجامعة وطلابها منذ قبولهم حتى تخرجهم، وكذلك بين عضو هيئة التدريس والطالبات، وهي مسؤولة عن العديد من الخدمات المتعلقة القبول والتسجيل والإرشاد الأكاديمي وفق السياسات والقواعد والأنظمة المعتمدة. تتواصل عمادة القبول والتسجيل مع الطالبات عبر البريد الإلكتروني [email protected] هذا البريد الإلكتروني مخصص لإرسال الرسائل المتعلقة بالنظام الأكاديمي ونظام الدراسة والتسجيل وكافة التعليمات ومواعيد الإجراءات الأكاديمية التي يحتاجها الطالب.

كيفية التقديم لكلية التصميم والفنون جامعة نورا

يمكن لجميع الطالبات تقديم طلب مبدئي بكلية التصميم والفنون بجامعة الأميرة نورة من خلال بوابة القبول الموحدة، واتباع الخطوات التالية

الدخول إلى بوابة القبول القياسية مباشرة.

انقر فوق إرسال طلب جديد.

أدخل البيانات الشخصية الخاصة بالطالب.

قم بتحميل المستندات المطلوبة من قبل النظام والتي تشمل شهادة الثانوية العامة. وثيقة الهوية الوطنية. صورة شخصية على خلفية بيضاء.

يجب ترتيب رغبات الجامعة حسب الأولوية لكل طالب على أن تكون كلية التصاميم والفنون هي الرغبة الأولى.

تأكيد حفظ البيانات وعملية التقديم.

انظر النتائج في التواريخ المعلنة.

يجب تأكيد عملية القبول من قبل مقدم الطلب، مع العلم أن هذه الخطوة مطلوبة حتى لا يتم إلغاء الطلب.

بعد تأكيد الطلب ادخل إلى جامعة التصاميم والفنون، وادخل رغبات كل قسم، مع العلم أن هذه الخطوة تتطلب رقم البريد الإلكتروني الخاص بالجامعة وكلمة المرور.

آلية دخول الرغبات التخصصية للرغبات كلية التصميم والفنون جامعة النورة 1444

يمكن إدخال رغبات التخصص من خلال النظام الأكاديمي للطالبات واتباع الخطوات التالية

دخول النظام الأكاديمي للطالبات.

اختر اللغة المناسبة (العربية أو الإنجليزية).

انقر فوق الأيقونة الموضحة في الصورة أدناه.

انقر على نظام “Banner”.

انقر فوق قائمة الخدمات.

انقر فوق خيار طلب جديد من أقصى يمين الصفحة التي تظهر.

النقر فوق التخصيص من قائمة الفئة.

انقر فوق إدخال رغبات التخصيص لكلية التصاميم والفنون.

انقر فوق متابعة.

اقرأ الشروط والأحكام بعناية ثم انقر فوق متابعة.

اختر رغبات من القوائم المنسدلة.

يجب إدخال الرغبات حسب الأولوية.

النقر فوق حفظ.

يمكن للطلاب متابعة الطلب أو إلغائه بالذهاب إلى قائمة الخدمات.

سيظهر الطلب في قائمة الطلبات، ويجب تقديم حالة الطلب.

اضغط على رقم الطلب لعرض تفاصيل حالة الطلاب وهي كالتالي الطلب المقدم يقصد به حفظ الطلب بعد تقديمه وإرساله إلى السلطة المختصة. الطلب قيد الدراسة يعني أن الجهة المختصة تعمل على دراسة الطلب. طلب ملغى يعني أن الطلب قد تم إلغاؤه. تم قبول الطلب بموافقة السلطة المختصة على الطلب. رفض الطلب عند رفض السلطة المختصة الطلب.

اضغط على تعليق المؤسسة كما هو مبين أدناه للاطلاع على تفاصيل رد السلطة المختصة.

إذا كنت ترغب في الإلغاء، يجب عليك النقر فوق “إلغاء الطلب”.

نظام الدراسة في كلية التصميم والفنون جامعة نورا 1444

ينقسم نظام الدراسة في كلية التصاميم والآداب إلى فصلين دراسيين رئيسيين، وقد يكون هناك فصل صيفي، وتحسب مدته بنصف مدة الفصل الدراسي الرئيسي، وتوزع متطلبات التخرج للحصول على الدرجة العلمية. للمستويات وفق الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس الجامعة. نظام الدراسة في كلية التصاميم والفنون يشمل جامعة نورا يقول

العام الدراسي يتكون من فصلين دراسيين رئيسيين، وكذلك فصل صيفي (إن وجد).

الفصل الدراسي لا تقل مدته عن 15 أسبوعًا. يتم دراسة المقررات طوال هذه الفترة، ولا تشمل فترات التسجيل والامتحانات النهائية.

الفصل الصيفي أن لا تقل مدته عن (8) أسابيع، ولا يشمل فترات التسجيل والامتحانات النهائية، والتي يتم خلالها مضاعفة المدة المقررة لكل مقرر.

شروط القبول في كلية التصميم والفنون جامعة نورا

وضعت كلية التصاميم والفنون عدداً من الشروط التي يجب على المتقدمات استيفائها في أحد التخصصات والبرامج المتوفرة في الكلية، ووضعت بعض الشروط لمرحلة البكالوريوس وكذلك مرحلة الدراسات العليا التي سنلتقي بها. المناقشة أدناه

شروط القبول في كلية التصميم والفنون جامعة نورا البكالوريوس

أقرت جامعة الأميرة نورة للتصميم والفنون بعض الشروط التي يجب توافرها في الطالبات الملتحقات بالجامعة، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية باستثناء من لديها أم سعودية.

حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لم يمر أكثر من 5 سنوات على الشهادة الثانوية.

اجتياز اختبارات القدرات والتحصيل الأكاديمي.

استيفاء جميع الشروط التي يعلنها مجلس الجامعة وقت تقديم الطلب.

اجتياز الامتحانات والمقابلة الشخصية التي تحددها الجامعة.

يجب أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

لا يجوز فصل الطالب لأسباب تأديبية من إحدى الجامعات الحكومية بالمملكة.

تم استيفاء شرط النسبة المعقدة (50٪ للشهادة الثانوية + 25٪ لاختبار القدرات + 25٪ للاختبار التحصيلي).



شروط القبول لكلية التصميم والفنون جامعة نورا للدراسات العليا

أما بالنسبة لشروط القبول في جامعة الأميرة نورة لطلبة الدراسات العليا فقد اشتملت على البنود التالية

دراسات بدوام كامل مطلوبة على مستوى الماجستير.

أن يكون المتقدم من مواطني المملكة. أو الأفراد الحاصلين على منحة رسمية للدراسات العليا لغير السعوديين.

الحصول على الدرجة الجامعية ذات الصلة من جامعات معترف بها في المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

تقديم توصيتين علميتين من الأساتذة الذين قاموا بتدريس المتقدم.

الحصول على موافقة جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً.

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية، مثل TOEFL أو IELTS).

بالنسبة لبرنامج تصميم الأزياء، يجب أن يكون التخصص العام بكالوريوس في تصميم الأزياء والمنسوجات أو الملابس والمنسوجات.

ألا تقل الدرجة الكلية عن جيد جدًا.

دفع الرسوم الدراسية في بداية العام الدراسي.

الأقسام والبرامج في كلية التصميم والفنون جامعة نورا 1444

تضم كلية التصميم والبرامج عددًا كبيرًا من الأقسام، والتي تشمل ما يلي

قسم الفنون البصرية ويشمل برنامج الفنون البصرية، ويتضمن تصوير فوتوغرافي جيد. طباعة فنية. النحت. برنامج المسح التصويري.

قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية. برنامج التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية. برنامج صناعة الأفلام والرسوم المتحركة.

قسم التصميم الداخلي.

قسم تصميم المنتجات.

قسم تصميم الأزياء والنسيج.

برنامج الماجستير في كلية التصميم والفنون جامعة نورا 1444

تقدم جامعة الأميرة نورة، من خلال كلية التصاميم والفنون، برنامج الماجستير في “تصميم الأزياء والمنسوجات”، من أجل استكمال الدراسات العليا في مجال تصميم الأزياء والمنسوجات، لتحقيق ما يلي، لتطريز هذا المجال من خلال تعزيز القدرة التنافسية العالمية لصناعة الأزياء السعودية. يمكنك التعرف على كل ما يتعلق بهذا البرنامج عن طريق الدخول مباشرة إلى الرابط المخصص “”.

كلية التصميم والفنون جامعة نورا 1444 الخطة الدراسية

تقدم كلية التصاميم والفنون الخطة الدراسية لكل قسم، وتوفرها بشكل إلكتروني حتى يتمكن الطالب من الوصول إليها بسهولة، وفيما يلي سنرفق لك روابط الخطط الدراسية لكل قسم، ويمكنك الاطلاع عليها بصيغة pdf مباشرة “”.

كيفية التواصل مع كلية التصميم والفنون جامعة نورا

يمكنكم التواصل مع كلية التصميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بن عبد الرحمن من خلال قنوات الاتصال التالية

موقع الكلية يمكن الوصول إليه عبر إحداثيات خرائط جوجل.

بريد إلكتروني [email protected]

رابط دليل كلية التصميم والفنون جامعة نورا

يمكن لجميع الطالبات الالتحاق بكلية التصاميم والفنون مباشرة من خلال زيارة الموقع الرسمي للكلية “” والاطلاع على جميع الأدلة المقدمة من الكلية والتي تحتوي على كل ما يتعلق بالتقدم إلى الكلية، وكذلك التخصصات المتاحة، والعديد من الأمور الهامة الأخرى.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف معايير القبول في كلية التصاميم والفنون جامعة نورة 1444 ، و كيفية التواصل مع كلية التصميم والفنون جامعة نورا ، و شروط القبول لكلية التصميم والفنون جامعة نورا للدراسات العليا ، و آلية دخول الرغبات التخصصية للرغبات كلية التصميم والفنون جامعة النورة 1444 .

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