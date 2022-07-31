معايير القبول في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي 1444 ، يسعى العديد من الطلاب الى التسائل حول معايير القبول في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ، ويعد ذلك من الأمور المهمة التي تثير إلهام العديد من الطلاب حول ذلك ، كون أن معايير القبول في كلية التي يبحث عنها الطلاب تعمل على تعزيز المنافسة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي داخل المملكة العربية السعوية ، معايير القبول في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ، تابعوا معنا .

كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

تأسست كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي عام 1998 بأمر ملكي. تهدف الكلية إلى تأهيل الطلاب وتدريبهم عسكريًا وأكاديميًا، حيث تزودهم بالعلوم العسكرية لتأهيلهم لدخول المجال الجوي في المملكة العربية السعودية. تعمل الكلية على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للطالب من سكن وطعام وغيرها. .

شروط القبول في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي 1444

وضعت كلية الملك عبد الله شروط وأحكام القبول في أحد التخصصات، وهي كالتالي

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل. ويستثنى من ذلك من كانت والدته سعودية.

يشترط أن يكون المتقدم يتمتع بسمعة طيبة وسيرة ذاتية.

ألا يكون الطالب قد حكم عليه بأي من الأمور المتعلقة بالشرف والأمانة.

يجب ألا يقل عمر الطالب عن 17 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا.

يجب التحقق من عدم فصل المتقدم من الكلية العسكرية.

التخرج من المدرسة الثانوية وشهادة في العلوم الطبيعية مطلوب.

عند التقديم، يجب إجراء المقابلات الشخصية والفحوصات الطبية للجامعة.

لا إعادة الفحص والفحص الطبي مرة أخرى

أن يكون المتقدم متزوجاً من سعودية وليس أجنبياً.

أن يكون الحد الأدنى للطول والوزن للطالب (165 سم – 52 كجم).

أما الحد الأعلى فينبغي أن يكون (188 سم – 108 كجم).

يجب الاطلاع على جميع الشروط المتعلقة بالتخصصات.

طريقة التقديم لكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

يتم التقديم على أحد تخصصات كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى رابط بوابة الدخول الموحدة لوزارة الدفاع “”.

تحديد تبويب التطبيق في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة.

إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح من خلال الموقع.

تحميل جميع الملفات والمستندات والمستندات المطلوبة من خلال الموقع.

تحقق من سلامة وصحة المعلومات المدخلة.

اقرأ ووافق على شروط وأحكام الكلية.

اضغط على زر (تأكيد الطلب).

المستندات المطلوبة للتسجيل في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

عند تقديم طلب التسجيل في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، يجب إرفاق المستندات الرسمية التالية

إرفاق صورة من خلاصة القيد لوالد الطالب.

وجود مستند على معادلة الشهادة إذا كانت من خارج المملكة.

تحميل صورة من شهادة الثانوية العامة.

رفع شهادة اختبار التحصيل.

إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة لمقدم الطلب.

تحميل نسخة من شهادة اختبار القدرات العامة للمركز الوطني للقياس والتقويم.

وثيقة تثبت هوية والدة مقدم الطلب إذا كان غير سعودي.

معدلات القبول بكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

تم تحديد معدلات القبول في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي وهي كالتالي

شهادة الثانوية العامة لا يقل معدل القبول عن 80٪.

اختبار القدرات العامة لا تقل نسبة القبول عن 60٪.

اختبار تحصيلي لا تقل نسبة القبول عن 60٪.

كلية الملك ب عبدالله لتخصصات الدفاع الجوي

تضم كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي عددًا من التخصصات العسكرية، على النحو التالي

تخصص علوم عسكرية.

متخصصون في أنظمة الدفاع الجوي.

التدريب العسكري والأخلاق.

تخصص دراسات مدنية.

تخصص الدفاع الجوي.

رابط لكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

يدخل الطالب عبر الموقع الرسمي لكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي عبر الإنترنت مباشرة “”، حيث يمكنه الاطلاع على أهم الأهداف المستقبلية للكلية وأبرز التخصصات العسكرية المطروحة، بالإضافة إلى التواصل مع عمادة القبول. والتسجيل في الكلية من خلال الموقع الرسمي.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف معايير القبول في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي 1444 ، و رابط لكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ، كلية الملك ب عبدالله لتخصصات الدفاع الجوي .