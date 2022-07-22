معايير حساب المواطن للفرد المستقل 1444 ، في ظل التسائلات حول التعرف على طريقة دخول حساب المواطن ،و معايير حساب المواطن للفرد المستقل للمقيمين وساكنين المملكة العربية السعودية ، وبالبحث على معايير حساب المواطن للفرد المستقل التي تمكنهم من التسجيل على منصة حساب المواطن ، ويعد تطبيق حساب المواطن من الحسابات التي يجب على جميع المواطنين التسجيل بها ، وذلك للإستفادة من الخدمات الالكترونية ، تابعوا معنا .

ما هو حساب المواطن

حساب المواطن هو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، من أجل توفير حياة كريمة لجميع الأسر السعودية التي تأثرت بالإصلاحات الاقتصادية الحالية. فقط للمستحقين.

شروط حساب المواطن للفرد المستقل 1444

فيما يلي شروط تسجيل حساب المواطن لفرد مستقل

يجب أن يكون عمر الفرد المستقل أكثر من ثمانية عشر (18) عامًا.

تقديم المستندات التي تثبت استقلالية الفرد عن أسرته في السكن.

الإقامة الدائمة للمستقل داخل إقليم المملكة بشرط ألا يكون محل إقامته داخل سجن أو ملجأ.

توافق البيانات التي يقدمها المستقلون مع بيانات الجهات ذات العلاقة في المملكة.

كون المستقل مواطن سعودي، ويستثنى من هذا الشرط حاملو بطاقات الحركة وأبناء المواطن.

شروط احتساب سن المواطن للفرد المستقل 1444

يجب ألا يقل عمر الفرد المستقل عن ثمانية عشر (18) عامًا ليتمكن من الحصول على دعم حساب المواطن، ويمكن أن يكون الشخص المستقل دون الحاجة لإثبات استقلالية السكن إذا كان يبلغ من العمر 24 عامًا، وفقًا للبيان الرسمي للبرنامج. على موقعها الرسمي على الإنترنت.

التسجيل في حساب المواطن للفرد الكترونيا 1444

يمكن للأفراد التسجيل في حساب المواطن إلكترونيًا عام 1444 هـ على النحو التالي

انتقل إلى حساب المواطن مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني.

أكمل خطوات التحقق وتسجيل الدخول.

انقر على تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.

اتبع التعليمات لإدخال البيانات وتحميل المرفقات.

الموافقة على الإقرار عند استكمال استمارة الطلب.

انقر لتقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن لفرد مستقل 1444

يجب على الفرد المستقل تقديم إحدى المستندات التالية للتسجيل في حساب المواطن 1444 هـ

عقد إيجار إلكتروني باسم المستفيد من المنصة الإيجارية.

سند ملكية المسكن باسم المستفيد.

إثبات سكن باسم المستفيد من جامعات أو معاهد أو كليات عسكرية.

تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن 1444

يتم تسجيل الدخول إلى حساب المواطن لعام 1444 هـ من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول من الواجهة.

أدخل رقم الهوية، ثم أدخل كلمة المرور.

أدخل الرمز الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

كيفية تحديث حساب مواطن برقم الهوية 1444

يمكن تحديث حساب المواطن عام 1444 هـ باستخدام رقم الهوية كالتالي

قم بزيارة موقع حساب المواطن مباشرة.

اكتب رقم الهوية في الحقل المخصص لذلك.

أدخل كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.

قم بإجراء التعديلات وحفظها وإرسال الطلب.

خطوات الاستعلام عن حساب مواطن برقم الهوية 1444

يمكننا الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية كما يلي

انتقل إلى حساب المواطن مباشرة.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية.

انقر فوق حالة الأهلية من القائمة الرئيسية.

عرض تفاصيل الأهلية.

آلة حاسبة تقديرية لدعم حساب المواطن 1444

تستخدم الآلة الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة دعم حساب المواطن على النحو التالي

قم بزيارة موقع حساب المواطن.

انقر فوق حاسبة التقدير من الواجهة.

تحديد ما إذا كان المستفيد مسجلاً أم لا.

اختر ما إذا كان المستفيد مستقلاً أو رب أسرة.

أدخل التفاصيل التي يطلبها النظام.

انقر على أيقونة الحساب الخضراء.

عرض مبلغ الدعم المقدر.

قم بتنزيل برنامج حساب المواطن لأجهزة Android و iPhone

يمكن لمالكي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android تنزيل برنامج Citizen Account، بينما يتم تنزيل البرنامج على هواتف iPhone و iPad، من أجل متابعة طلبات الدعم والاستفادة من جميع الخدمات المتعلقة بحساب المواطن دون الحاجة إلى استخدام متصفحات الإنترنت.

طرق التواصل مع حساب المواطن

يمكننا التواصل مع حساب المواطن عبر رقم الهاتف 19912 لطرح جميع الأسئلة والاستفسارات والحصول على إجاباتهم بشكل مباشر، كما يمكن الاتصال بالرقم السابق لتقديم شكاوى حول خدمات برنامج حساب المواطن كذلك، وبعض المستفيدين يفضل التواصل من خلال الردود على تغريدات حساب رعاية المستفيد على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر “” مباشرة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على معايير حساب المواطن للفرد المستقل 1444 ، وطرق التواصل مع حساب المواطن ، و خطوات الاستعلام عن حساب مواطن برقم الهوية 1444 ، و آلة حاسبة تقديرية لدعم حساب المواطن 1444 .