معايير قبول جامعة الملك عبدالعزيز لغير السعوديين ، دائماً ما يتسائل الأباء والأمهات حول الجامعات التي يمكن أبنائهم الطلاب من الدخول أليها عبر المعدلات الحاصلين عليها ، حيث أن تمنح جامعة الملك عبد العزيز معايير للقبول للأشخاص غير السعوديين فرصة الالتحاق في الجامعة والتي تعد من أفضل الكليات داخل المملكة ، سنتحدث لكم على اهم المعلومات حول معايير قبول جامعة الملك عبدالعزيز لغير السعوديين .

جامعة الملك عبدالعزيز

تعتبر جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية جامعة محلية بمعايير ومواصفات عالمية، وقد أثبتت ذلك أكثر من مرة من خلال إدخال عدد من التصنيفات العالمية للجامعات مثل تصنيف التايمز وتصنيف QS. 24 كلية بالإضافة إلى 4 معاهد وفيلق من المجموعات البحثية المعتمدة لمساعدة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .. تعتبر فرصة الالتحاق بالجامعة ذهبية. لأنه يوفر فرصًا واعدة للخريجين.

شروط القبول العامة بجامعة الملك عبد العزيز

أعلنت الجامعة الشروط التي يجب أن يستوفيها طلاب الثانوية العامة للالتحاق بها، وفيما يلي الشروط العامة

أن تكون الطالبة سعودية أو أم سعودية.

شهادة الثانوية العامة بشرط ألا تكون قد انقضت على تاريخ إصدارها أكثر من خمس سنوات (أي تبدأ من 1438/1439 هـ أو أعلى).

في حالة عدم حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة، يجب أن يكون هناك شهادة معادلة إذا تم الحصول عليها من مدرسة خارج المملكة العربية السعودية.

إذا كان الطالب موظفًا في جهة خاصة، فيجب عليه إحضار مستند يفيد بموافقة صاحب العمل على الدراسة.

في المسار الصحي والعلمي + كليات البيئة للقبول المباشر يجب أن يكون الطالب قد اجتاز اختبارات القدرات واختبار التحصيل.

للالتحاق بكليات القبول المباشر (إداري أو إنساني) يكفي اختبار القدرات فقط.

أن تكون الطالبة قد اجتازت اختبار القدرات والإنجاز للالتحاق بأي من المسارات الجامعية.

لا يجوز لأي طالب سبق فصله من أي جامعة أو كلية لأسباب مخالفة أو تأديبية أو سلوكية التقدم.

بعد تاريخ 22 ذو الحجة 1443 هـ لا يسمح للطالب بسحب ملفه من الجامعة.

الطلب إلكتروني بالكامل، وإذا كانت المستندات المرفقة لا تتطابق مع المعلومات المقدمة، فسيتم رفض قبول الطالب.

شروط قبول جامعة الملك عبدالعزيز لغير السعوديين

شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز لغير السعوديين هي نفس شروط القبول للطلاب السعوديين، ولكن مع بعض التغييرات الطفيفة في المستندات والأوراق التي يتم تقديمها في الجامعة. يجب مراعاة أن الطالب غير السعودي لا يمكنه الالتحاق بالكلية بأي شكل من الأشكال إلا إذا كانت والدته سعودية الجنسية. هذا شرط أساسي للطلاب غير الحاصلين على الجنسية السعودية.

شروط قبول منحة جامعة الملك عبدالعزيز لغير السعوديين

تصدر الجامعة منحًا للطلاب غير السعوديين في عدد كبير من التخصصات سواء المقيمين داخل المملكة أو خارجها. هذه منح مجانية تغطي مستويات البكالوريوس والدراسات العليا. لكي يفوز الطالب غير السعودي بمنحة خارجية، يجب أن تتوفر فيه مواصفات معينة مثل

سلوك جيد.

أن يجتاز المتعلم اختبار اللياقة الطبية (لائق طبيا).

تقديم تعهد للجامعة باستعداده للالتزام بالقوانين والأنظمة التي تفرضها الجامعة.

يجب أن يستوفي الطالب شروط القبول بالجامعة.

أن تكون حراً في المذاكرة خاصة في حالة الانتظام خلال فترة الصباح.

ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من 3 سنوات من تاريخ إصدارها.

أن لا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا.

ألا يزيد العمر عن 30 سنة لمرحلة الماجستير، وبالنسبة لدرجة الدكتوراه الحد الأقصى للعمر هو 35 سنة.

ألا يكون حاصلاً على منحة من أي جامعة سعودية أخرى.

في حال كانت المنحة للطالبة يجب أن يرافقها محرم مقيم.

يجب على الطالب غير السعودي مغادرة المملكة بعد انتهاء الدراسة في مدة لا تزيد عن 3 أشهر.

في حالة وجود طالب غير سعودي يرغب في متابعة دراساته العليا، يجب عليه تحديد منصبه منذ ذلك الحين قبل التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا لمدة عام دراسي كامل.

بوابة الابتعاث للطلبة غير السعوديين

يمكنك التعرف على أهم التفاصيل حول الدراسة في جامعة الملك عبد العزيز للطلبة غير السعوديين من خلال البوابة الإلكترونية لهذا العدد والتي توفرها الجامعة عبر موقعها الرسمي، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط “”.

خطوات التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز لغير السعوديين

أما بالنسبة لخطوات التسجيل للطلاب غير السعوديين فهي نفس خطوات التسجيل العادية لأي طالب آخر. في حالة التسجيل للحصول على منح من خارج المملكة من قبل الطلاب غير السعوديين، يجب اتباع ما يلي

يتم تقديم الطلب عبر الإنترنت من خلال بوابة زعز بالجامعة.

بعد التحقق من صحة البيانات المقدمة، يتم فرز طلبات المتقدمين وإعلان النتائج على البوابة.

يجب على الطالب تأكيد عملية القبول من خلال حسابه على البوابة.

يتم إرسال تنبيه للطالب للتوجه إلى سفارة المملكة للتصديق على المستندات.

يتم وضع علامة على الطالب وتصديق مستنداته ومن ثم يتم التواصل مع الطالب المرشح عبر البريد الإلكتروني.

المستندات المطلوبة للقبول في جامعة الملك عبد العزيز

من شروط قبول جامعة الملك عبد العزيز لغير السعوديين أو السعوديين أن يتم تحميل المستندات التالية عند التقديم عبر الإنترنت

أصل شهادة الثانوية العامة.

أصل البطاقة الوطنية ذات الوجهين (للسعوديين).

جواز السفر أو تصريح الإقامة (لغير السعوديين).

شهادة الميلاد وهوية الأم والابن (وهذا شرط للطلبة غير السعوديين من أم سعودية، كما ينطبق هذا إذا كانت الطالبة أم لابن سعودي).

صورة شخصية واحدة للطالب مقاس 4 × 6 سم على خلفية بيضاء.

أن تكون صورة الطالبة محجبة.

وثيقة موافقة جهة العمل (للطلاب العاملين).

إذا كان المتعلم لديه قدرات خاصة فيجب عليه إرفاق شهادة صحية من مركز ذوي الاحتياجات الخاصة توضح فيه نوع الإعاقة.

جدول القبول بجامعة الملك عبد العزيز

إدارة العام الدراسي الماضي لبدء عام دراسي جديد تستقبل فيه الكلية آلاف الطلاب المتحمسين لبدء الطريق إلى التعليم الجامعي، ويبين الجدول التالي الجدول الزمني للتسجيل والقبول

بدء التسجيل لمستوى البكالوريوس + الدبلومات النظامية يبدأ يوم الثلاثاء 20-12-1443 هـ / وفي الفترة الميلادية 19-7-2022 م.

انتهاء التسجيل للبكالوريوس والدبلومات ينتهي يوم الخميس 29/12/1443 هـ ويوم 28 يوليو / تموز 2022 م.

تعلن نتائج القبول يوم الأربعاء 5-1-1444هـ / الموافق 3 أغسطس 2022 م.

التقديم في برامج السنة التأهيلية للبكالوريوس من 20 ذو الحجة إلى 16 محرم 1444 هـ الموافق 19 يوليو إلى 14 أغسطس 2022 م.

إعلان النتائج يوم الثلاثاء 18 محرم 1444 م الموافق 16 أغسطس 2022 م الموافق للتقويم الميلادي.

تخصصات جامعة الملك عبد العزيز

تعتبر الجامعة من أوسع الجامعات في تخصصات المملكة. حتى أن لديها تخصصات نادرة مثل كلية الأرصاد والبيئة وكلية علوم البحار وكلية علوم الأرض. أما باقي اختصاصات كليات الجامعة فنوضح بعضها على النحو التالي

الكلية تخصص كلية التربية التعليم الخاص. دراسات قرآنية. الدراسات الإسلامية. درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية عربي. رياضيات. علوم اجتماعية. علوم. التربية الفنية. إعدادات تعلمية. دبلوم تدريس اللغة الإنجليزية. الحاسوب. التعليم الجسدي. تعليم الكمبيوتر. الفنون والعلوم الإنسانية تاريخ. جغرافية. علم المعلومات. فلسفة علم الاجتماع والعمل الاجتماعي. علم النفس. عربي. اللغات الأوروبية وآدابها. الدراسات الإسلامية. علم الاجتماع. كلية السياحة والآثار العلاقات العامة. تسويق الاتصالات الاعلانية. الصحافة والوسائط الرقمية. الإنتاج السمعي البصري. اتصال. كلية الاقتصاد والإدارة ادارة اعمال. الإدارة العامة. اقتصاد. محاسبة. الأنظمة. العلوم السياسية. كلية التصميم والفنون الجميلة التربية الفنية. إدارة الإسكان والمؤسسات. التغذية وعلوم الغذاء. الملابس والنسيج. كلية المجتمع (جدة) إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. تكنولوجيا المعلومات الصحية. مواد عامة. الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. كلية تصميم البيئة التخطيط الحضري والإقليمي. التخطيط التنموي الشامل. تخطيط استخدام الأراضي. العمارة البيئية. التطوير العقاري. الجيوماتكس. هندسة معمارية. كلية الصيدلة علم الصيدلة السريرية. الكيمياء الصيدلانية. علم الأدوية والسموم. منتجات طبيعية. كلية الهندسة هندسة طيران. هندسة مدنية. الهندسة الكيميائية وهندسة المواد. الهندسة الكهربائية والحاسوب. هندسة التعدين. الهندسة الصناعية. هندسة الإنتاج وتصميم النظم الميكانيكية. الهندسة النووية. الهندسة الحرارية وتكنولوجيا تحلية المياه. كلية الحاسبات وتقنية المعلومات تكنولوجيا المعلومات. علوم الحاسوب. نظم المعلومات.

للاطلاع على جميع تخصصات كليات الجامعة المختلفة، يمكن القيام بذلك من خلال الرابط “”، حيث يمكنك النقر فوق علامة تبويب “الكليات” في أعلى الصفحة، ومن خلال شريط خيارات الكلية الموجود على يمين الصفحة يمكنك معرفة تخصصاتها.

دليل القبول بجامعة الملك عبدالعزيز 1444

اعتمدت الجامعة دليل القبول الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 1444، ويتضمن الدليل كافة التفاصيل التي يرغب خريج الثانوية العامة في الاطلاع عليها للانضمام إلى جامعة الملك عبد العزيز، ويمكن الوصول إلى الدليل من خلال الرابط “”.

طرق التواصل مع جامعة الملك عبد العزيز

يمكن تقديم استفسارات متنوعة بخصوص شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز لغير السعوديين، أو أي استفسارات أخرى، من خلال إحدى طرق الاتصال التالية

الرقم المجاني 8001169528.

البريد الإلكتروني للجامعة.

يمكن الدخول على الفيسبوك للجامعة من خلال الرابط ““.

يمكن الوصول إلى جامعة تويتر عبر الرابط ““.

عمادة القبول والتسجيل على تويتر، جامعة الملك عبد العزيز ““.

يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي للجامعة “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم أهم المعلومات التي تتعلق بمعايير قبول جامعة الملك عبدالعزيز لغير السعوديين ، و طرق التواصل مع جامعة الملك عبد العزيز ، و المستندات المطلوبة للقبول في جامعة الملك عبد العزيز .