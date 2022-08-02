معايير قبول كلية الضباط للجامعيين 1444 ، دائماً ما يتسائل الأباء والأمهات حول الجامعات والكليات التي يمكن أبنائهم الطلاب من الدخول أليها عبر المعدلات الحاصلين عليها ، حيث كلية الضباط للجامعيين 1444 لديها معايير خاصة بالقبول في الكلية للأشخاص الذين يودون الالتحاق في كلية الضباط للجامعيين ، سنتحدث لكم على اهم المعلومات حول معايير القبول في كلية الضباط للجامعيين 1444 ، تابعوا معنا .

كلية الضباط لطلبة الجامعة 1444

كلية الضباط لطلبة الجامعات هي إحدى الكليات الأمنية الحكومية في المملكة العربية السعودية وهي تابعة مباشرة لوزارة الداخلية السعودية. يقع المقر الرئيسي لكلية الضباط للطلاب الجامعيين على طريق خريص شرق العاصمة السعودية الرياض حيث تعمل الكلية على تطوير مهارات وخبرات الطلاب والطالبات الملتحقين بالكلية من خلال إعداد وتدريب وتخرج الضباط. قادراً على العمل بوزارة الداخلية لتوفير المهام المتعلقة بحفظ الأمن والسلامة من الإرهاب والجرائم التي يرتكبها المخالفون بكافة أشكالها وأنواعها. تأسست الكلية في 24 ديسمبر 1935 هـ الموافق 29 رمضان 1354 هـ. كانت أهداف الكلية كما يلي

إعداد ضباط أمن قادرين على العمل وفق معايير الأمن والسلامة لتلك المهنة.

الاهتمام بمجال البحث العلمي.

العمل على تصميم وتنفيذ برامج أمنية متخصصة تلبي احتياجات الوطن.

الاندماج الكامل في المجتمع لتلبية احتياجات المواطنين بأسلوب أمني احترافي وعالي المستوى.

شروط القبول في كلية الضباط للطلاب الجامعيين 1444

حددت كلية ضباط الجامعات مجموعة من الشروط الخاصة للقبول في كلية ضباط الجامعة للعام الدراسي الجديد 1444 هـ. هذه الشروط هي كما يلي

أن يكون الطالب سعودي الجنسية. ويستثنى من هذا الشرط إذا كان والد مقدم الطلب في مهمة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون المتقدم محكوما عليه بعقوبة قانونية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

عدم طرد الطالب من جامعة أو كلية أو معهد عسكري لأي سبب كان.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة.

يجب على المتقدم اجتياز الفحص الطبي للقبول باختبارات القبول والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من فتاة أجنبية.

أن يجتاز الطالب اختبارات المركز الوطني للقياس والتي تشمل الآتي تخطي اختبارات القدرات، اختبارات التحصيل، كفاءات اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أي اختبارات أخرى تحددها الكلية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون الطالب متزوجاً من أجنبي.

الموافقة على جميع الشروط التي تضعها الكلية.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بناءً على الشروط التالية يجب أن يكون الخريج من نفس العام مع العلم أن الطلبات المقدمة خلال السنوات السابقة لن يتم قبولها. يتم قبول شهادات الثانوية العامة في أي من المسارات التعليمية. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة للعام 1444 على أساس منتظم خلال النهار. يجب أن تكون الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم السعودية في حال كانت صادرة من خارج المملكة. ألا يقل المعدل التراكمي عن 80٪ في الثانوية العامة. ليتم اختباره للقدرات العامة لا تقل عن 70٪. أن يأخذ الاختبار التحصيلي للمسار العلمي أو العلوم الطبيعية في الوقت المحدد له.



كيفية التقديم لكلية الضباط لطلبة الجامعة 1444

يمكن للطلاب التقديم مباشرة إلى كلية الضباط لطلبة الجامعة من خلال التسجيل على منصة أبشر الإلكترونية ضمن مجموعة من الخطوات التي نوضحها على النحو التالي

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة “أبشر للتوظيف”.

انقر فوق خيار الوظائف المتاحة في القائمة الرئيسية. ادخل إلى الموقع من خلال النقر على خيار إعلان الوظيفة لكلية الملك فهد الأمنية، بالضغط على خيار الرابط المرفق أسفل الصفحة.

وافق على جميع الشروط والقواعد المذكورة.

حدد خيار التطبيق.

اكتب البيانات والمعلومات الشخصية للطالب على النحو التالي

رقم الهوية. تاريخ الولادة. تحديد الجنس. الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب. رقم هوية الأب.

النقر فوق خيار موافق.

انقر فوق {التالي.

كتابة المؤهل الأكاديمي للمتقدم في المجالات المخصصة لذلك.

اختر حفظ معلومات التأهيل ثم انقر فوق عرض وتحقق.

اقرأ المعلومات المسجلة مرة ثانية للتأكد من صحتها.

تأكد من إرسال الطلب.

التخصصات المطلوبة في كلية الضباط لطلبة الجامعة

تم تحديد مجموعة من التخصصات الأمنية المطلوبة للتسجيل، وهذه التخصصات كالتالي

تخصصات الصيدلة.

تخصصات طب الأسنان.

تخصصات الطب.

تخصصات كلية الآداب أرشيفات ووثائق المكتبة. أدب اللغة العربية.

الشريعة والدراسات الإسلامية الدعوة. الشريعة الاسلامية. المذاهب المعاصرة. اللغات والترجمة.

العلوم الطبية التطبيقية اخصائي بصريات. اخصائي تغذية. أشعة. معدات طبيه. المعامل الطبية.

هندسة الهندسة الكهربائية. هندسة كيميائية. هندسة مدنية. هندسة الإلكترونيات. تكنولوجيا المحرك والمركبة. الهندسة الصناعية. هندسة معمارية. هندسة معمارية. هندسة ميكانيكي.

تخصصات كلية العلوم جيولوجيا. الفيزياء. مادة الاحياء. كيمياء. علوم البيئة.

تخصص العلوم الاجتماعية الخدمة الاجتماعية. الطبيب النفسي.



رواتب كلية الضباط لطلبة الجامعة 1444

تختلف رواتب خريجي كلية الضباط لخريجي الجامعة حسب الخبرة والكفاءة العلمية والعملية. فيما يلي استعراض لرواتب كلية الضباط الجامعيين لعام 1444 هـ

مرتبة مرتب أيتها الملازم بين (8،000 – 9،000 ريال سعودي) ملازم أول (10،000 ريال) راتب أساسي رائد 11750 ريال سعودي راتب اساسي. مقدم راتب 12735 ريال سعودي راتب اساسي كولونيل 14،365 ريال الراتب الأساسي العميد لايقل عن 16350 ريال سعودي راتب اساسي الفرقة (18.600 ريال سعودي) راتب أساسي.

حالات رفض طلبات كلية الضباط لطلبة الجامعة

حددت كلية ضباط الجامعات ممثلة بلجنة القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية حالات تم فيها إلغاء التقديم للجامعة. ومن أهم هذه الحالات ما يلي

أن يثبت للسلطة أن الطالب لا يصلح لأن يكون ضابطا لأسباب تتعلق بالقدرة الشخصية وآراء القادة في التسلسل الهرمي العسكري.

إذا لم يكن لدى الطالب اللياقة البدنية والطبية المناسبة خلال فترة الدراسة.

إذا تغيب الطالب لمدة 15 يومًا متتاليًا دون عذر مسبق أو غير مقبول.

في حالة تقديم الطالب نفسه للإعفاء، وفهم الأسباب من قبل القيادة.

إذا فقد الطالب أحد شروط القبول المنصوص عليها في نظام الكليات العسكرية.

في حالة رسوب الطالب لمدة عامين متتاليين، مع مراعاة أن مجلس الكلية يمكنه منح فرصة ثالثة للطالب ليكون في عام التخرج.

الرابط الرسمي لكلية الملك فهد الأمنية

تعد كلية الملك فهد الأمنية من الكليات ذات السمعة الطيبة التي تضم هيئة تدريس على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي يمكن استخدامها بكل سهولة ويسر من خلال الذهاب إلى مركز الملك فهد الأمني. موقع الكلية ““.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف على معايير قبول كلية الضباط للجامعيين 1444 ، و الرابط الرسمي لكلية الملك فهد الأمنية ، و حالات رفض طلبات كلية الضباط لطلبة الجامعة ، و التخصصات المطلوبة في كلية الضباط لطلبة الجامعة .