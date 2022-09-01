معايير محددة للباس الفنانين فِيْ مهرجان القاهرة السينمائي

كشف رئيس الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي، أن المهرجان الذي سيبدأ منتصف نوفمبر المقبل لن يكون عرض أزياء، منتقدا المذيعين الذين يطالبون الفنانين بعرض فساتينهم المثيرة للجدل على الهُواء. خلال حفل الافتتاح والختام.

اللباس الواجب ارتداؤه

فهمي الذي تحدث عَنّْ “الطريقة الصحيحة للفنانين” لارتداء ملابسهم لحضور المهرجان، قال إن جميع المهرجانات الدولية لها نفس “قواعد اللباس”، موضحًا أنه أثناء حضوره مهرجان القاهرة لاحظ أن كل فنان يرتدي ما تريد، و هذا ما سيتغير فِيْ الدورة الجديدة للمهرجان.

وشددت الفنانة المصرية البالغة من العمر 82 عامًا على ضرورة التزام الجميع بالقواعد واللوائح التي سيتم تحديدها فِيْ هذا السياق، خاصة وأن مهرجان القاهرة السينمائي ينتمي إلَّى مهرجانات من الدرجة الأولى فِيْ العالم، وهُو على المستوى. وقيمة مهرجانات كان والبندقية وبرلين.

وأكد فِيْ فِيْديو نشره اليوم الأربعاء على قناة المهرجان الرسمية على اليوتيوب، أن الجلسة القادمة، والمقرر إقامتها فِيْ الفترة من 13 إلَّى 22 نوفمبر، ستشهد العديد من المستجدات، سواء من جانب الأفلام المشاركة فِيْ مسابقات المهرجان المختلفة، أو الضيوف أو العملية التنظيمية لحجز تذاكر السينما وإدارة الندوات.

وقال إنه قبل التحدي المتمثل فِيْ رئاسة الجلسة، ثم أضاف “إن شاء الله سيأتي خيرنا، ونحاول أن يكون لدينا هِيْئات تحكيم مميزة، وأفلام كبرى استطعَنّْا الحصول عليها، وكذلك الأحداث. . ” والأنشطة التي تهم صانعي الأفلام “.

معايير الفِيْلم

وأشار إلَّى اهتمام المهرجان بالسينما العربية، وقال إن الأفلام فِيْ المهرجان تحتوي على أعمال من مصر وسوريا ولبنان وغيرها، موضحا أن السينما فِيْ تلك الدول نشطة وذات قيمة، وهناك أيضا تعاون مستمر. مع مهرجانات البحر الأحمر مراكش وقرطاج.

وعَنّْ معايير اختيار الأفلام، قال فهمي “يجب أن تكون ذات مستوى عالٍ وقيمة فنية، وأن تعبر عَنّْ أفكار جديدة وتضم أسماء مخرجين كبيرة”، وأوضح أن هناك أفلامًا من مهرجان البندقية سيتم الحصول عليها أيضًا قريبًا. المشاركة فِيْ مهرجان القاهرة.

وأشار إلَّى أنه سيستخدم أفلامًا من مهرجانات دولية “تمامًا مثلما تستقبل أفلامنا المصرية أيضًا”، على حد تعبيره.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عَنّْ منح جائزة Pirámide Dorada للفنانة الكبيرة Lebleba تقديراً لمسيرتها الفنية وعلى وجه الخصوص إنجازاتها السينمائية.