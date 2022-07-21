معايير مكافأة التفوق جامعة الجوف 1444 / 2022 ، دائماً ما يتسائل الكثير من الطلاب حول التعرف على مكافأة التفوق في جامعة الجوف والشرط الخاص بها ، ويعد ذلك الامر من الامور التي تثير إهتمام الكثير من الطلاب في الأيام الاخيرة ، والمكافأة الخاصة بالتفوق التي يتلقاها الطلاب عبر جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية، حيث تعطى مكافئة التفوق من قبل الجامعة بشكل سنوي للطلبة والطالبات الذين استطاعوا استيفاء جميع المعايير التي أعلنتها الجامعة ، تابعوا معنا .

جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية

تعتبر جامعة الجوف من الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية وتقع تحديدا في منطقة الجوف، وكان هذا سبب تسميتها. استطاعت جامعة الجوف منذ تأسيسها عام 1426 هـ إبراز قدرتها على إعداد برامج وخطط تدريبية تعمل على تأهيل وتطوير الطلاب لدمجهم مباشرة في سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية.

شروط جائزة جامعة الجوف للتميز

حددت جامعة الجوف شروط صرف جائزة التميز وهي كالتالي

يشترط أن يكون الطالب من أصل سعودي وأصل للحصول على جائزة التميز.

يجب أن يدرس الطالب داخل الجامعة من خلال إحدى المنح الدراسية.

إذا كان الطالب غير سعودي، يجب أن تكون الأم سعودية.

يحرص الطالب على الدراسة بانتظام خلال الفترة التي تحددها الجامعة.

التأكد من عدم تلقي الطالب لأي إنذار أكاديمي من الجامعة.

الالتزام بكافة قوانين الجامعة أثناء الدراسة.

يشترط ألا يكون الطالب موظفًا في أحد القطاعات.

كم تبلغ جائزة التميز في جامعة الجوف 2022

تُصرف جائزة التميز بجامعة الجوف بمبلغ مختلف بناءً على المسارات داخل الجامعة، على النحو التالي

مكافأة الاختصاصات العلمية 1000 ريال سعودي تدفع شهرياً.

مكافأة التخصصات النظرية 850 ريال سعودي شهريا.

مكافأة الامتياز يصرف سنويا 1000 ريال سعودي.

جائزة الدراسات العليا 900 ريال سعودي شهرياً.

متى سيتم دفع جائزة التميز في جامعة الجوف 2022

لم يتم الإعلان عن موعد صرف الجائزة وجائزة التميز بجامعة الجوف. تُدفع جائزة التميز كل عام بعد انتهاء العام الدراسي بالجامعة، ويتم تصنيف علامات ودرجات الطلاب المتفوقين ومنحهم الجائزة، والتي بدورها تختلف في المسار العلمي عن المسار الأدبي.

رابط جامعة الجوف الرسمي

يتم الدخول من خلال الموقع الرسمي لجامعة الجوف مباشرة “” حيث يتيح موقع الجامعة للطالب قراءة شروط وأحكام التسجيل والتعرف على كليات وتخصصات الجامعة المطروحة للعام الجديد وما هي معدلات القبول التي تم تحديدها لكل تخصص.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول معايير مكافأة التفوق جامعة الجوف 1444 / 2022 ، و رابط جامعة الجوف الرسمي ، و متى سيتم دفع جائزة التميز في جامعة الجوف 2022 ، و كم تبلغ جائزة التميز في جامعة الجوف 2022 ، و شروط جائزة جامعة الجوف للتميز .