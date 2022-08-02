معتصم النهار يحتفل بوصوله إلَّى 4 ملايين على طريقته.. والنجوم يهنئونه

احتفل الممثل السوري معتصم النهار بوصول أربعة ملايين متابع على صفحته على إنستجرام، بطريقته الخاصة، عبر إرسال رسالة إلَّى جمهُوره.

وظهر النهار فِيْ مقطع فِيْديو، أعرب فِيْه عَنّْ دهشته من الاحتفال الذي خصص له بعد أن وصل إلَّى 4 ملايين متابع، وقال فِيْ تعليقه على مقطع الفِيْديو “شكرا لك على المفاجأة الحلوة … 4 ملايين بصدق وصدق. عشاق … فقط تمنيت الحب يارب تبقى فِيْ رايكَمْ و احلى و احلى ياتي اليكَمْ احبك كثيرا و اشكركَمْ على كل الدعم و الحب.

تلقى الفنان السوري العديد من الرسائل، سواء من فنانين آخرين مثل طلال مارديني وإلسا زغيب وأيمن عبد السلام ومصممة الموضة روان بن حسين وسونيا نصري وغيرهم، أو من الجمهُور.

أما بالنسبة للدراما، فقد أعرب معتصم النهار مؤخراً عَنّْ سعادته العميقة بالصدى الإيجابي وحب الجمهُور لمسلسل “بيروت 303”. وأظهر الدعم الذي قدمه أتباعه ووعدهم بالمفاجآت والعروض الخاصة خلال الفترة المقبلة.

كَمْا وعد الفنان السوري الجمهُور بتقديم عروض خاصة جديدة ستنال إعجابهم فِيْ الفترة المقبلة، واختتم الفِيْديو بالتعبير عَنّْ حبه العميق للجمهُور قائلاً “أحبك كثيراً”.

حظيت النهار بإعجاب الجمهُور منذ بداية شخصيتها “طيف” فِيْ مسلسل “بيروت 303″، حيث بثوا مشاهدها على نطاق واسع فِيْ العمل، معربين عَنّْ إعجابهم الكبير بتمثيلها وحماسهم لبث الصورة. . المشهد بشكل صحيح، معتبرا أن شخصية “طيف” أخرجته من صورته النمطية “الشاب الجميل” ليواجه مؤامرة درامية قوية.

وتحدث آخرون عَنّْ الأدوار المختلفة التي قدمها فِيْ ذلك اليوم، مشيرين إلَّى أن دور “الطائف” مثل “تغييرًا مختلفًا” فِيْ مسيرته الفنية، مشيدين بأدائه خلال المسرحية، مشيرين إلَّى أنه يجسد الشخصية. بطريقة إبداعية ومقنعة للغاية.

وحقق مسلسل “بيروت 303” شعبية كبيرة ويتألف من 15 حلقة تدور أحداثها فِيْ إطار ترقبي. ويتناول تحطم طائرة متجهة من اسطنبول إلَّى بيروت ويلقي الضوء على المتورطين فِيْ ذلك.

المسلسل من تأليف سيف رضا حامد وبشار مارديني، وإخراج إيلي سمعان، وإنتاج شركة الصباح إخوان، وبطولة عابد فهد، وسلافة معمار، ونادين الراسي، وجيري غزال، وجيانا عيد، ورنين المطار، وأمانة والي.، مجدي مشموشي، زينة برافِيْ، جورج قبلي وآخرون نجوم المسرح السوري واللبناني.

جدير بالذكر أن الفنان معتصم النهار سيظهر فِيْ مسلسل “صدى” تأليف سيف رضا حامد وإخراج محمد عبد العزيز، وأعمال قمر خلف وعلي سكر ونانسي خوري وشادي الصفدي. الآخرين المشاركين فِيْ العمل.