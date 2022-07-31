معتصم النهار يستمتع بوقته مع ابنته.. ويعلق هذه هِيْ الحياة

وثق الممثل السوري معتصم النهار اللحظات الجميلة التي يقضيها مع ابنته ساندرا، حيث إنه على استعداد دائم لتأكيد العلاقة الوثيقة بينه وبين ابنته، خاصة بعد انفصاله عَنّْ زوجته لين برنكاجي.

An-Nahar publicó una foto de él caminando junto a su hija Sandra, mientras ella practicaba el deporte del patín, que es un dispositivo con ruedas que se lleva en los pies desde abajo para patinar o rodar por la acera, y comentó ella diciendo “هكذا هِيْ الحياة”.

عبر الممثل السوري عبر الصورة عَنّْ سعادته بنجاح ابنته فِيْ ممارسة هذه الرياضة التي تتطلب الكثير من التوازن، لكنه بدا على استعداد لمد يد العون لها فِيْ حال انزلاقها وكان ذلك ملحوظاً فِيْ الصورة. يده التي ظهرت فِيْ الصورة.

ظهر معتصم النهار بإطلالة عفوية وبسيطة، حيث ارتدى الملابس الرياضية بارتداء شورت أبيض وقميص أسود، بينما كان يرتدي “سنيكرز” أسود.

فِيْ حين نشر معتصم النهار صورة وهُو يستمتع بالشمس مرتديا نظارة شمسية ويعلق عليها قائلا “مَوعِد مع الشمس”.

حظيت هذه الصورة بتفاعل كبير من قبل المتابعين الذين عبروا عَنّْ سعادتهم برؤية معتصم النهار يستمتع بوقته مع ابنته. وعلق أحدهم “الانفصال عَنّْ راكي رغم الطلاق الرسمي لكن هذا لم يؤثر على الفتاة التي لا تزال تتلقى المودة اللازمة من والديها”.

واستذكر عدد من المتابعين صورة نشرها معتصم النهار منذ فترة، ظهر فِيْها مع ابنته ساندرا وهِيْ تحملها على كتفِيْه، وعلق عليها بقول “أبو ساندرا فِيْ الخدمة”، مبينًا أنه يقوم بما يفعله. تسأله ابنته حتى لو طلبت منه أن يحملها على كتفِيْه.

وأكدوا أن معتصم قريب جدًا من ابنته، ويظهرون ذلك من خلال إضافة وصف جديد لاسمه عبر حسابه على “إنستجرام”، حيث كتب “أبو ساندرا” بجانب اسمه.

وبحسب ما ورد شارك معتصم النهار متابعيه بعد نحو شهر من انفصالهم، صورة له مع ابنته ساندرا داخل مدينة الألعاب، وبدا أنهما فِيْ حالة خطيرة أثناء لعبهما لألعاب القتال.