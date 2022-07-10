معتصم النهار يعد الجمهُور بمفاجآت بعد “بيروت 303”.. وسعيد بالأصداء

أعرب الفنان السوري معتصم النهار، عَنّْ سعادته العميقة بالأصداء الإيجابية وحب الجمهُور لمسلسل “بيروت 303″، بينما أظهر الدعم الذي يقدمه له المعجبون، بالإضافة إلَّى المفاجآت الواعدة والعروض الخاصة. خلال الفترة القادمة.

شارك النهار، عبر حسابه على تويتر، مقطع فِيْديو ظهر فِيْه بابتسامة لافتة، بينما هنأ المتابعين بمناسبة عيد الأضحى، متمنياً لهم موفور الصحة والسلام والسعادة، كَمْا بعث برسالة. شكر للجمهُور على تفاعله الواضح مع شخصيتها فِيْ مسلسل “بيروت 303″، معربا عَنّْ سعادته بالدعم والتعليقات الإيجابية التي يتلقاها يوميا.

كَمْا وعد الفنان السوري الجمهُور بتقديم عروض خاصة جديدة ستنال إعجابهم فِيْ الفترة المقبلة، واختتم الفِيْديو بالتعبير عَنّْ حبه العميق للجمهُور قائلاً “أحبك كثيراً”.

حاز معتصم النهار على إعجاب الجمهُور منذ بداية شخصيته “طيف” فِيْ مسلسل “بيروت 303″، حيث شاركوا على نطاق واسع فِيْ مشاهد عمله، معربين عَنّْ إعجابهم الكبير بأدائه وحماسهم فِيْ نقل الصورة بشكل صحيح. صورة المشهد، معتبرا أن شخصية “الطائف” أخرجته من الصورة النمطية لشخصيته “الشاب الوسيم” ليكون أمام مؤامرة درامية قوية.

وتحدث آخرون عَنّْ الدور المختلف الذي ظهرت فِيْه النهار لأول مرة، مشيرين إلَّى أن دور “الطائف” مثل “نقلة مختلفة” فِيْ مسيرته الفنية، مشيدين بأدائه أثناء العمل، مشيرين إلَّى أنه يجسد الشخصية فِيْ بطريقة إبداعية ومقنعة للغاية.

حظي مسلسل “بيروت 303” بشعبية كبيرة، منذ بداية عرضه وحتى الوقت الحاضر، ويتكون من 15 حلقة تدور أحداثها فِيْ إطار تشويقي، حيث يتناول حادثة طائرة كانت متوجهة من اسطنبول إلَّى القاهرة. بيروت ويلقي الضوء على المتورطين فِيْ ذلك الحادث.

المسلسل من تأليف سيف رضا حامد وبشار مارديني، وإخراج إيلي سمعان، وإنتاج شركة الصباح إخوان، وبطولة عابد فهد، وسلافة معمار، ونادين الراسي، وجيري غزال، وجيانا عيد، ورنين المطار، وأمانة والي.، مجدي مشموشي، زينة برافِيْ، جورج قبلي وآخرون نجوم المسرح السوري واللبناني.

جدير بالذكر أن الفنان معتصم النهار سيظهر فِيْ مسلسل “صدى” تأليف سيف رضا حامد وإخراج محمد عبد العزيز، وأعمال قمر خلف وعلي سكر ونانسي خوري وشادي الصفدي. الآخرين المشاركين فِيْ العمل.