معتقدات سائدة حول حب الشباب

معتقدات حب الشباب الشائعة – يعاني أكثر من 80٪ من المراهقين من حب الشباب بدرجات متفاوتة الخطورة، وعلى الرغم من الوعي المتزايد بهذه المشكلة، لا تزال هناك خرافات ومعتقدات تمنع معالجة المشكلة بنجاح، أو حتى تفاقمها. في هذه المقالة، سوف نكشف عن بعض المعتقدات الشائعة حول حب الشباب.

يظهر حب الشباب فقط عند المراهقين

هناك اعتقاد شائع بأن حب الشباب لا يمكن أن يظهر في سن الشيخوخة، وهذه خرافة شائعة وكاذبة. يظهر حب الشباب الكلاسيكي بالفعل في مرحلة المراهقة (12-18 عامًا)، ولكنه قد يظهر أيضًا، بعد سن 35، في 5 إلى 10٪ من جميع المصابين بحب الشباب.

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تعريض البثور لأشعة الشمس يترك البقع

أبلغ حوالي 20 ٪ من المرضى عن تفاقم حب الشباب عند التعرق والتعرض للحرارة، وأبلغ جزء صغير منهم عن تحسن في حالتهم بعد التعرض لأشعة الشمس. إذن هذا ليس صحيحًا.

المعتقدات الشائعة لحب الشباب يمكن علاج البثور بمعجون الأسنان

لا توجد دراسات تثبت فاعلية معجون الأسنان في تجفيف البثور، ولكن هناك حالات يساعد فيها معجون الأسنان في تجفيف البثور، لكن لا توجد توصيات باستخدام معجون الأسنان لعلاج البثور.

الشوكولاتة والأطعمة الغنية بالدهون تسبب ظهور حب الشباب

لا يمكن تحديد أنواع الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم حب الشباب. هناك حالات تؤثر فيها الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، مثل الشوكولاتة أو المكسرات أو رقائق البطاطس، على مظهر حب الشباب أو تفاقمه، لكن هذه العلاقة لم تثبت لدى معظم الناس.

معتقدات حب الشباب الشائعة الدورة الشهرية تسبب حب الشباب

حوالي 75٪ من النساء في فترة الحيض يشكون من حب الشباب في وقت قريب من الدورة الشهرية. تؤدي التغيرات الهرمونية في الواقع إلى تفاقم حب الشباب ويمكن ملاحظة ذلك أيضًا عند النساء الحوامل، لكن هذا غير مؤكد.

هناك علاقة بين التوتر والقلق وظهور البثور

لا توجد علاقة مباشرة بين التوتر وحب الشباب، ولكن ثبت أن القلق والتوتر النفسي يؤديان إلى تفاقم حب الشباب، خاصة عند الفتيات والشابات.

فيما يلي أهم الطرق