معجبة تحرج هاني شاكر أمام زوجته.. أغرقته بالقبلات والأحضان

كل النجوم لديهم جمهُور مخلص يعرضهم أحياناً لمواقف محرجة بسبب حماستهم المبالغ فِيْها عَنّْدما يلتقون وجهاً لوجه فمن منا يمكن أن ينسى المعجب الذي اقتحم مسرح الساهر وكاد يسقط على الأرض وعَنّْد الإعجاب الذي أحضر وردة إليسا على خشبة المسرح.

فِيْ الآونة الأخيرة، تعرض الفنان المصري هاني شاكر لموقف محرج بعد وصوله إلَّى العاصمة السورية دمشق، حيث استقبله أحد المعجبين بالقبلات والأحضان دون مراعاة مشاعر زوجته التي ظهرت بجانبه.

موقف محرج

نقلت الفنانة المصرية بوسى شلبى، مشهد الفِيْديو لمتابعيها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فِيْه سيدة اسمها “ميادة” وهِيْ تعانق وتقبّل هاني شاكر أمام زوجته، لترد على بوسي قائلة “يا ميادة. البوص ممنوع وفِيْ مرآته يقف وأنت عماله تقبلين هكذا يا عار يا ميادة زوجتك واقفة يا ابنتي يا له من عار كثيرا.

وبدا واضحا أن نهلة توفِيْق زوجة هاني شاكر لم تعجبها الموقف، فبدت بوادر انزعاج من تصرف المعجبين، ورغم محاولتها الابتسام وصفت الفتاة بأنها “مروعة”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفِيْديو عبروا عَنّْ انزعاجهم من تصرف المعجبين وفشل هاني شاكر فِيْ إبعادها عَنّْه احتراما لوجود زوجته، حيث علق أحدهم “وهاني سعيد!” أنا لا أضع فِيْ الحسبان أن زوجته واقفة، فلا يوجد عمال يضحكون.

الحرث فِيْ دمشق

وكان هاني شاكر قد وصل مؤخرًا إلَّى العاصمة دمشق استعدادًا لإقامة حفلتين عامتين فِيْ دار الأوبرا يومي 15 و 16 سبتمبر / أيلول.

وحظي الفنان باستقبال غير مسبوق من جمهُوره السوري، حيث وصلت فرقة العرادة الشامية إلَّى المطار برفقة رئيس اتحاد الفنانين السوريين محسن غازي.

وعبر جمهُور هاني شاكر عَنّْ سعادته بحضور حفلتيه الموسيقية، والتي من المتوقع أن يؤدي خلالها مجموعة متنوعة من أشهر وأجمل أغانيه.

يُذكر أنه كان من المفترض أن يقيم هاني شاكر حفلاً فِيْ سوريا، ولكن نظراً لارتفاع الطلب على التذاكر وتوفرها فِيْ وقت قياسي، تقرر إقامة الحفل على مدى يومين متتاليين.

ونشر الحساب الرسمي لدار الأوبرا عبر فِيْسبوك بيانا جاء فِيْه “جمهُورنا الكريم نظرا للإقبال الكبير على الحفل للفنان هاني شاكر وبدعم من الجالية السورية فِيْ مصر والمصرية- صداقة سورية. تعلن جمعية دار الأسد، الهِيْئة العامة للثقافة والفنون، عَنّْ إقامة حفل ثانٍ يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 ويستمر بيع تذاكر الحفلتين اليوم، ويشرفنا أن يكونا “.