معجبة تقبل يد وائل كفوري فِيْ حفلة الأخير بالساحل الشمالي

وثق مقطع فِيْديو أعده أحد محبي الفنان اللبناني وائل كفوري، مقطع فِيْديو وهُو يمسك بيده ويقبلها على إيقاع أغنية “بلادي ترقص يا أولاد”، أثناء حضوره حفلته على الساحل الشمالي لمصر.

وتعرضت الفتاة لانتقادات كثيرة بعد تداول الفِيْديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلَّى أن هذا الإعجاب به لا يجبرها على تقبيل يده.

وكان وائل كفوري قد وصل على خشبة المسرح على أنغام أغنية “What Do You Think” كَمْا قدم أغنية “My Whole Life” و “If We Love a Mistake” و “Get Up and Dance، Boys” و “In مكان فِيْ القلب “و” من هُو حبيب أنا “وسط صيحات وهتافات الجمهُور وخاصة إلهام شاهِيْن.

كَمْا شارك فِيْ الحفل النجم كفوري النجم أحمد سعد، وقدم الأخير رَابِطًْا غنائيًا لأشهر أغانيه وآخرها، والتي تفاعل معها الجمهُور، ومن بينها سكوت سكوت صدقني إذا كانت بين يدي، إذا أحببت سيرة الجدعانة، فلديك عيون، تساءلت كثيرا، صلي وأنت تتكلم “، وسط تفاعل جمهُوره مع الرقص، وغناء وترديد كلمات أغانيه مع. له وكالعادة. حرص سعد على خلق جو من المرح والبهجة مع كل استراحة غنائية مما زاد من تفاعل الجمهُور.

وقبل حفلته، نشر وائل كفوري صورة على حسابه على إنستجرام، وهُو متجه إلَّى الساحل الشمالي، مرتديًا نظارة شمسية على متن طائرة خاصة، ويدخن سيجارًا ويعلق “أراك الليلة على الساحل”.

كَمْا نشر ملصقًا لحفلاته التي طال انتظارها فِيْ الولايات المتحدة عبر حسابه على Instagram، وعلق عليه قائلاً “احفظوا التواريخ”، يتحدث عَنّْ مواعيد حفلاته المنتشرة فِيْ جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث سيؤدي حفلة موسيقية فِيْ هِيْوستن. تكساس يوم 14 أكتوبر وسوف تحيي حفلاً موسيقياً آخر فِيْ لوس أنجلوس، كاليفورنيا يوم 15 أكتوبر.

كَمْا ستقيم الفنانة اللبنانية حفلاً موسيقياً آخر يوم 21 أكتوبر فِيْ ديترويت بولاية ميشيغان، ثم ستحيي حفلاً أميركياً أخيراً فِيْ ولاية كونيتيكت يوم 22 أكتوبر.

فِيْ يونيو الماضي، طرح وائل كفوري أغنيته “ست الكل”، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من تأليف وتلحين سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ.