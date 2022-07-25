معجبة تقفز لعَنّْاق سيف نبيل على خشبة المسرح.. وهذه رد فعله

تعرض الفنان العراقي سيف نبيل لوقوع صادم، عَنّْدما فاجأ أحد المشجعين حراس الأمن بتلقيه عَنّْاقًا ؛ أشعر بالخجل من التوتر.

أحيا سيف نبيل حفلاً غنائياً فِيْ مهرجان “ليالي قلعة دمشق”، وبينما كان يؤدي إحدى أغانيه على خشبة المسرح، قفزت عليه إحدى المعجبات واندفعت لمعانقته فِيْ حركة مفاجئة صادمة ؛ حيث لم يلاحظها حراس الأمن حول المسرح.

اكتفت الفنانة باحتضانها واستقبالها بأذرع مفتوحة وسط تصفِيْق الجماهِيْر والثناء على لفتتها الجميلة.

وخلال الحفل الضخم قدم سيف نبيل باقة من الأغاني الجميلة لأكثر من ساعة برفقة فرقة راقِصَّة أشعلت الحماس.

وأكد خلال مقابلة سابقة مع موقع “العرب اليوم” أن أول مرة كان فِيْ المهرجان كانت رائعة، بينما كانت المرة الثانية أكثر روعة. من أجل تفاعل الجمهُور السوري، خبير الفن، على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن نبيل يستعد لطرح أغنيته الجديدة “حبة حبا” قريبًا حيث سيعرضها باللهجة المصرية لأول مرة، وهِيْ من كلمات عمرو الشاذلي.

وحول اخراجها لكليب اغنية “علي بالي” اكد سيف ان جميع المخرجين الذين تعامل معهم لديهم اعمال جيدة ومتميزة ولكن هذه الاغنية على وجه الخصوص وخلال تأليفها خطرت له فكرة الكليب. ولهذا أخرجها، مع العلم أن أكثر من 90٪ من أعماله هِيْ ألحانه، بينما قدم أغنيتين قام بتأليفها.

من ناحية أخرى؛ كشف سيف نبيل أنه دخل مجال التمثيل مبكرًا ولم يخوض فِيْ التفاصيل، من خلال تعاونه مع شركة إيجل فِيْلمز فِيْ دراما اجتماعية تجمع بين العمل والمأساة، حيث يأتي هذا التعاون بعد لقاءات عديدة مع المنتج جمال سنان، سواء فِيْ بيروت. او الامارات العربية المتحدة مما ادى الى توقيع عقد خاص لصالح دراما عربية مشتركة.

ونشر سيف نبيل صوراً جمعها مع المنتج جمال سنان، أعرب فِيْها عَنّْ سعادته بهذا التعاون، داعياً جمهُوره إلَّى التطلع إلَّى هذا العمل الجديد، آملاً أن ينال إعجابهم.

واضاف “سأظهر فِيْ هذا العمل باللهجة العراقية ان شاء الله المسلسل سيكون قويا وانا اعجبني فعلا السيناريو وان شاء الله الامر سيكون مميزا وفريدا”.