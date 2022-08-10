معجبة كادت تُسقط كاظم الساهر على المسرح.. والجمهُور يهاجمها بشدة

صعد أحد المعجبين إلَّى مسرح حفل ​​الفنان العراقي كاظم الساهر، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، وعانقه بشدة، مما جعله يبدو مرتبكًا ومحرجًا.

ووثق مقطع فِيْديو للحدث الحدث الذي تعرضت له الساهر، رغم الإجراءات الأمنية لمنع حدوث مثل هذه الأمور، إلا أن النجمة العراقية واجهت الموقف بهدوء وتحدثت بحنان مع المعجب والتقطت صورة معها. حسب رغبتك.

لم يكتف كاظم الساهر بذلك بل رافق المعجبة حتى نزلت من المسرح سالمة وسليمة، وهُو الموقف الذي أعقبه تصفِيْق من الجمهُور، ثم غنت مرة أخرى واستمرت فِيْ ابتهاج جمهُورها لمدة 3 ساعات متواصلة. . .

تباينت ردود الفعل على سلوك المعجب، فالبعض اعتبره أمرًا طبيعيًا للفتاة التي ترغب فِيْ الاستفادة من وجود نجمها المفضل فِيْ التقاط صورة تذكارية معه، حتى لو كانت مخالفة للتعليمات، وانتقد البعض الآخر. سلوكهم لأن مثل هذه المواقف تربك المؤدي على خشبة المسرح وتعرضه للإحراج.

وزعم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفتاة قفزت باندفاع على الساهر، الأمر الذي جعلها تفقد توازنها وهاجمها بشدة، مشيرين إلَّى أن القيصر يعاني من مشاكل فِيْ ساقه، حيث كان من الأفضل لها مراعاة ظروفه الصحية. واقترب منه برفق.

أقام كاظم الساهر، مساء الثلاثاء، حفلا جماهِيْريا هُو الثاني له فِيْ مصر خلال أسبوع، بعد إحياء حفل فِيْ الساحل الشمالي، شهد عودته إلَّى الأمسيات الموسيقية بعد غياب دام 13 عاما.

وحضر الحفل العديد من المشاهِيْر منهم غادة رجب وسميرة عبد العزيز ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم وغيرهم.

وخلال الحفل، قبلت الفنانة العلم العراقي فِيْما غنى أحد الموالين لبلاده، ثم سلمته لأحد أعضاء الفرقة ليرتديه حول رقبته وينهِيْ حفلته.

وعبر الساهر عَنّْ سعادته بتواجدها فِيْ دار الأوبرا المصرية بعد غياب، ثم غنت فِيْما بعد مجموعة من الأغاني مثل “أرض خديك” و “يدك” و “لا تزال” و “كن امرأة خطرة”. “.” و “الحب المستحيل” و “حافِيْ القدمين” و “أسكيك لامين”.

استجابت النجمة العراقية بشكل مسلي لطلب الجمهُور بأداء أغنية “أنا وليلى”، قائلة لهم “ليلى غير موجودة، الجو حر، نمت، سئموا منها”. “

تستعد الفنانة العراقية، أثناء وجودها فِيْ مصر، لطرح أغنية جديدة لها بعَنّْوان “دكتور”، فِيْما استغلت المذيعة منى الشاذلي حضور كاظم فِيْ القاهرة لتسجيل حلقة جديدة معه، لبرنامجها “معكَمْ”. منى الشاذلي دون أن تحدد حتى الآن مَوعِد عرضها.