معجزة التفتيح مدمر السواد النشا والشبه كنز سحري لو سواد سنين سيختفِيْ فوري2022

نقدم لكَمْ اليوم النشا وكنز شبه سحري حيث أنه قناع رائع فِيْ التفتيح الفوري للبشرة والجسم كله، فلن تعاني بعد هذا القناع الأسود، حيث يزيل السواد حتى لو كان قديماً وقوياً، ويترك البشرة ناعمة وطرية وحيوية بفضل … المكونات الموجودة بالداخل القدرة على تفتيح وإزالة الروائح الكريهة فِيْ أي منطقة من الجسم وبقية المكونات تتوهم فِيْ تفتيح وترطيب هذا الماسك فعال للغاية مع الكلف والسواد على الرقبة ويعطي مبهر نتائج فورية، ومع هذه المقالة من موقع ثقافني تعرف على المزيد حول كيفِيْة عملها النشا وكنز شبه سحري من الرهِيْب إزالة سواد السنوات من الاستخدام الأول فورًا عام 2022.

مكونات تجعل النشا كنزًا شبه سحري لتبييض البشرة من أول استخدام للقناع عالي الفعالية

فِيْما يلي مكونات هذا الجلد مكونات بسيطة ومتوفرة بسهُولة موجودة فِيْ كل مكان

1 ملعقة كبيرة نشاء.

1 ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة.

1 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة كبيرة دقيق.

1 ملعقة كبيرة من القهُوة.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

قناع التقشير قبل القناع الأول

1 ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

ونصف ليمونة.

كيف تستعد

اليوم سنتعلم تحضير القناع بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا وهِيْ كالتالي –

خذ وعاءً نظيفًا وضع ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من الشب المطحون. ثم ملعقة كبيرة من الدقيق وملعقة كبيرة من القهُوة وتقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض. ثم نضع ملعقة كبيرة من الخل ونقلب جيداً، ثم نضع ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيداً حتى نحصل على مزيج قشدي ناعم. الآن القناع جاهز للاستخدام.

كيف تستعمل

الآن عرفنا كيف نستخدمه بطريقة سهلة وسريعة ومفِيْدة لك كالتالي

أولاً، اغسل يديك أو فِيْ أي مكان تريد شطفه، مثل رقبتك ووجهك وأي مكان من جسمك.

ضعي معجون الأسنان على المنطقة التي تريدين تفتيحها واتركيها تجف قليلًا.

ثم نضع نصف ليمونة ونفرك معجون الأسنان بالليمون جيداً وبحركات دائرية.

بعد ذلك، نغسل المنطقة جيدًا بالماء ونجفف المنطقة من أي ماء فِيْها.

ثم نضع قناع النشا والشب وننشره على المنطقة التي نريد تفتيحها بطبقة سميكة إلى حد ما.

ثم نأخذ منشفة ورقية ونضعها على القناع.

اتركي القناع لمدة 3 ساعات تقريبًا، ثم افركي القناع جيدًا، ثم اغسلي القناع جيدًا.

بعد ذلك نضع اي مرطب مناسب لك وسوف تنبهر بالنتيجة والحمد لله

فوائد النشا والتشابه على البشرة والحصول على افضل النتائج والحمد لله

وإليكَمْ الفوائد المذهلة لهذه الماسكارا الرائعة فِيْ عالم الإشراق والترطيب وهِيْ كالآتي –