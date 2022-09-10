معجزة التنعيم وفرد الشعر…كنز رباني لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن ومنع تقصف الشعر وتطويله نتيجة روعه من اول أسبوع

كنز إلهِيْ لتنعيم وتنعيم الشعر الخشن والمجعد ومنع تقصف وإطالة الشعر. تحَلْم السيدات والفتيات بصنع الكيراتين الطبيعي بمكونات طبيعية فِيْ المنزل، لأن الذي يستخدم فِيْ صالونات التجميل ومصففِيْ الشعر يحتوي على مواد كيميائية ضارة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره، فهُو يسبب الكثير من مشاكل الشعر، وأهمها تساقط الشعر وتقصفه. وتكسر وتضرر بصيلات الشعر الصحية، لذلك سنوضح لك طريقة رائعة لصنع الكيراتين فِيْ المنزل.

كنز رباني لتنعيم وتنعيم الشعر المجعد الكثيف

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق لعلاج تقصف الشعر وتجعد ومكوناته وهِيْ متوفرة فِيْ المنزل على النحو التالي

مكونات الوصفة

ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة خميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

2 بيض.

طريقة تحضير الوصفة

نأخذ وعاءً متوسط ​​الحجم ونضع فِيْه جميع المكونات المذكورة أعلاه ونخلطها جيدًا حتى تصبح جميع المكونات ناعمة.

ضع الخليط على فروة الرأس وقم بالتدليك بلطف بحركة دائرية فِيْ اتجاه عقارب الساعة.

اتركي المزيج على رأسك لمدة 20 دقيقة.

اغسل الشعر بالماء العادي.

وصفة البيض والأفوكادو وحَلْيب جوز الهند

يعد البيض والأفوكادو وحَلْيب جوز الهند من أهم المكونات الطبيعية المستخدمة لصنع الكيراتين الطبيعي على النحو التالي

مكونات الوصفة

2 بيض.

2 أفوكادو.

2 حبة موز

6 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

كيف تستعد

نضع جميع المكونات المذكورة أعلاه فِيْ خلاط كهربائي ونخفق جيدا.

تمشيط الشعر جيدًا وقسمه إلى عدة أقسام.

ضعي الخليط على الشعر من فروة الرأس حتى الأطراف.

توضع الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن 120 دقيقة.

اغسل شعرك بالشامبو المفضل لديك.

دلكي شعرك بالبلسم.

كيفِيْة زيادة الكيراتين الطبيعي فِيْ الجسم.

الحفاظ على الكيراتين الطبيعي مهم للشعر، لذلك يجب اتباع ما يلي