معجزة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه الزائد نهائياً بدون أي الم وفِيْ 10 دقائق

مزيج من الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه، نلاحظ وجود شعر زائد يظهر فِيْ بعض الأماكن على جسد أي امرأة مما يجعلها تشعر بضيق شديد، وعندما ترغب جميع النساء فِيْ إزالة الشعر يشعرن بألم شديد. خاصة فِيْ منطقة العانة التي تعد من أصعب الأماكن وأكثرها إزعاجاً لأي امرأة. كَمْا تلجأ بعض النساء إلى الأساليب التقليدية التي تؤدي إلى سواد البقع الحساسة، ويبحثن عن طرق طبيعية، بما فِيْ ذلك مزيج الفازلين، لإزالة الشعر.

يعد الفازلين من أفضل المواد الطبيعية التي يمكننا استخدامها فِيْ كثير من الأشياء لما له من فوائد عظيمة سواء للبشرة أو الشعر، ويمكن استخدام الفازلين كَمْكون طبيعي لإزالة الشعر من الأماكن الحساسة بطريقة سهلة وآمنة. . بدون معاناة، كل سيدة تتبع خطوات قليلة الطريقة البسيطة وإضافة بعض المكونات الطبيعية كالملح لتشكيل خطة متكاملة تعمل على إزالة الشعر بسهُولة.

خليط الفازلين والملح لازالة شعر الوجه

وصفة للفازلين ونبات السعد المطحون لازالة الشعر

مكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة نبتة سعد مطحون.

كيف تستعمل

نحضر بولًا صغيرًا ونضع فِيْه ملعقة كبيرة من الفازلين ونضعه فِيْ حمام ماء ساخن، ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من نبتة السعد المسحوقة.

نضع الخليط فِيْ الأماكن التي يوجد بها الشعر ونريد إزالته.

نترك الخليط فِيْ منطقة من الشعر لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى يجف على الشعر، ونقوم بإزالته عكس اتجاه الشعر بحيث يعمل على إزالته من الجذور وليس كسرها. انها.

اغسل الجسم جيدًا حيث تمت إزالة الشعر بالماء الفاتر واستخدم مرطبًا مناسبًا للجسم.

يجب استخدام هذه الوصفة مرة واحدة على الأقل فِيْ الأسبوع حتى نعمل على إنهاء نمو الشعر مرة أخرى.

مزيج الكركَمْ والملح

مكونات

خذ خمس ملاعق كبيرة من ملح البحر.

ست ملاعق كبيرة من الكركَمْ المطحون.

واستخدمي خمس ملاعق كبيرة من الحَلْيب أو استخدمي ماء الورد حسب الرغبة.

كيف تستعمل