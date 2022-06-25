معجزة القرنفل للشعر ضعيه ليلة على شعرك لتطويل وتنيعم وترطيب الشعر سيغير الشعر 180 درجه

نقدم لكَمْ اليوم كيف وكيف تستعملون خلطة القرنفل لإطالة الشعر القصير وتقليل مشاكل الشعر المختلفة.وضع الله -جلد الله- فِيْ القرنفل فائدة كبيرة جداً للجسم والصحة والشعر والبشرة أيضاً، ربما تعمل الأظافر فِيْ التركيبة التي خلقها الله معهم على إطالة الشعر فِيْ وقت قصير، فهِيْ مفِيْدة بشكل خاص للفتيات ذوات الشعر القصير واللاتي يرغبن فِيْ الحصول عليه طويلاً وسلس وخالٍ من المشاكل والعيوب.

كيفِيْة تحضير خليط القرنفل لنمو الشعر.

مكونات الوصفة –

بذور القرنفل.

زيت القرنفل.

ماء دافئ

عصير ليمون.

خطوات التحضير وطريقة الاستخدام –

الخطوة الأولى هِيْ تجفِيْف القرنفل، إما عن طريق تسخينه فِيْ الميكروويف أو وضعه فِيْ الشمس حتى يجف تمامًا.

باستخدام مطحنة محَلْية الصنع، ضع القرنفل المجفف فِيْه وطحنه جيدًا حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا تمامًا.

ثم تضاف جميع المكونات وتخلط جيداً حتى تمتزج بالكامل مع عجينة لزجة قليلاً.

اغسلي شعرك، ثم دلكي المزيج فِيْ فروة رأسك، ودلكي جيداً، ثم اتركيه على شعرك، وخاصة فروة رأسك، لمدة ساعة على الأقل.

أخيرًا، اشطفِيْ شعرك جيدًا بالماء والشامبو واتبعي هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

زيوت طبيعية لتكثيف وإطالة الشعر

• زيت اللافندر المعروف بخصائصه التي تحفز نمو الشعر وتقليل التوتر، ويمكنك الاستفادة من خلط 3 قطرات من زيت اللافندر مع كَمْية من زيت الزيتون وجوز الهند وتطبيقها على الشعر والجلد المشعر.

• يساعد زيت بذور العنب فِيْ نمو الشعر لاحتوائه على حمض اللينوليك ويمنع تساقط الشعر.

أبرز فوائد القرنفل للشعر