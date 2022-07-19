معجزة الميركاتو.. البليهِيْ قد يزامل حمد الله فِيْ “فريق واحد” قريبا

يعيش مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل فِيْ حالة من الرعب الشديد. من أجل مستقبل العديد من نجوم كرة القدم فِيْ الفريق الأول.

الهلال محروم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. فِيْ إطار تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، رغم توقيعه على منافسه النصر، بعد دخوله وقت الفراغ.

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خلال الساعات القليلة الماضية تقدمت إدارة الهلال بطلب “إجراءات مؤقتة” إلَّى مركز التحكيم الرياضي. وسط تأكيدات بأن الحظر سيرفع مؤقتًا وأن فريق كرة القدم الأول سيسمح لـ “التوظيف” ؛ لحين صدور الحكَمْ النهائي فِيْ القضية.

* انتهاء عقود 8 نجوم فِيْ الهلال

وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة “مكة” دخول 8 نجوم كبار “الفترة الحرة” من تعاقداتهم مع فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال، خلال 5 أشهر فقط.

وكشفت الصحيفة أن هؤلاء النجوم الثمانية ؛ وهم “الحارس عبد الله المعيوف، قلب الدفاع علي البلاحي، والكوري جانغ هِيْون سو، وثلاثي ناصر الدوسري، وعبدالله عاطف، والكولومبي جوستافو كويلار، بالإضافة إلَّى الجناح البيروفِيْ أندريه كاريلو، والمهاجم النيجيري أوديون إيغالو. “

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ويخشى الملايين من محبي زعيم الهلال من انتقال العديد من هؤلاء النجوم إلَّى فرق متنافسة ؛ فوقهم انتصار واتحاد.

وكان نادي النصر يستهدف منذ فترة طويلة التعاقد مع الثنائي ناصر الدوسري وعبدالله عاطف، فِيْما ارتبط اسم البليحي سابقًا بالانتقال لفريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد.

وإذا انتقل البليحي إلَّى اللواء الاتحادي تتحقق التوقعات، ويلعب فِيْ نفس الفريق مع النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، حيث ظهر الثنائي معًا، فِيْ بعض المناسبات الاجتماعية، رغم الاختلافات الشديدة بينهما، داخل مستطيل أخضر.